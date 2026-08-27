A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU támogatásával és módszertanával végzett - felmérése szerint augusztusban a fogyasztók és az üzleti szféra hangulata is kissé romlott.

Megtört a fél éve tartó optimizmus a magyar gazdaságban. (GKI Research)

Augusztusban megtört a fél éve tartó optimizmus a magyar gazdaságban

A GKI konjunktúraindexe január és július között szinte folyamatos növekedést produkált, ez idő alatt e mutató 11 ponttal emelkedett. A júliusi érték négy és fél éves csúcspontot jelentett. Augusztusban viszont az index az előző hónaphoz képest 4 ponttal csökkent, így értéke (-8).

A GKI üzleti bizalmi indexe augusztusban csaknem 4 ponttal apadt az előző hónaphoz képest. Az ipari bizalmi index 6 ponttal csökkent havi összevetésben, a kereskedelmi 4, az építőipari index 5 ponttal mérséklődött. Mindezzel szemben az üzleti szolgáltatások ágazatában javultak a kilátások, de it is csak 1 ponttal.

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor 2026 nyolcadik hónapjában enyhén csökkent júliushoz képest. A következő három hónapban a vállalkozások 7%-a készül a létszám bővítésére, 13%-a pedig annak csökkentésére. Júliusban ez a két arány 8% és 10% volt. Mind a négy vizsgált ágazatban a létszám csökkentésére törekvők vannak némi többségben a bővítést tervezőkkel szemben - olvasható a GKI Research oldalán.

A GKI foglalkoztatási és árindikátora. (GKI Research)

A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága augusztusban összességében nem változott a korábbi hónaphoz képest, de a szektorok között jelentős eltérések mutatkoztak. Miközben a kereskedők és a szolgáltatók az előző havinál kedvezőbbnek érezték a helyzetüket, addig az ipari és az építőipari cégek körében romlott a biztonságérzet. Ezzel párhuzamosan a vállalkozások árazási tervei is stagnáltak a május és július között tapasztalt mérséklődés után: a következő három hónapban a cégek 16%-a tervez áremelést, míg 7%-uk készül árcsökkentésre - szemben a júliusi 16 és 8%-kal.

A lakossági várakozások terén ugyanakkor nyolc hónapnyi folyamatos javulás után fordulat állt be, és a GKI fogyasztói bizalmi indexe csaknem 4 ponttal csökkent. A visszaesés a bizalmi mutató mind a négy elemét érintette, a leglátványosabb romlás pedig az ország következő egy éves gazdasági kilátásainál látszik, ahol az alindex egyetlen hónap alatt 9 pontot zuhant. A háztartások saját helyzetüket is borúsabban látták, hiszen az elmúlt egy év pénzügyi helyzetét értékelő mutató 5 ponttal, a következő 12 hónapra vonatkozó várakozás pedig 4 ponttal esett vissza. Ezzel összhangban a lakosság óvatosabbá vált a nagyobb kiadásokkal kapcsolatban is, így a nagy értékű fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségének megítélése 2 ponttal mérséklődött júliushoz képest.