A Gazdasági Versenyhivatal arra jutott, hogy a Coca-Cola vállalásai alkalmasak a vizsgálat során felmerült aggályok kezelésére. A cég ezért meghatározott ideig nem használja a „100%-ban újrahasznosítható” kifejezést a Naturaqua termékek kapcsán, és országos edukációs kampányt is indít.

Eltűnik a „100%-ban újrahasznosítható” állítás a Naturaqua kommunikációjából. A Gazdasági Versenyhivatal lezárta a Coca-Cola ügyét (illusztráció)

Környezetvédelmi kampányra kötelezte a Coca-Colát a Gazdasági Versenyhivatal

A Gazdasági Versenyhivatal 2024 nyarán indított eljárást a Coca-Cola több vállalkozásával szemben a Naturaqua ásványvizeken használt zöld állítások miatt.

A vizsgálat középpontjában a „100%-ban újrahasznosítható” megfogalmazás állt, amely a palackok címkéin és más kereskedelmi kommunikációban is megjelent.

A cégek igazolták, hogy a palackok, a kupakok és a címkék technikai értelemben valóban teljes egészében újrahasznosíthatók. A Gazdasági Versenyhivatal ugyanakkor azt kifogásolta, hogy a kommunikáció csak ezt a kedvező tulajdonságot emelte ki, miközben nem tért ki a termék és a csomagolás környezeti terheire.

A hatóság szerint az is lényeges, hogy a PET-palackok tényleges újrahasznosítási aránya a vizsgált időszakban messze elmaradt a 100 százaléktól.

A Coca-Cola vállalta, hogy meghatározott ideig nem használja a kifogásolt kifejezést a Naturaqua termékek kapcsán. Emellett jelentős költségvetésű, országos edukációs kampányt indít a „Hasznosíts újra” szlogenre építve. A kampány a PET-palackok visszaváltására és az újrahasznosítás gyakorlati lehetőségeire is felhívja majd a fogyasztók figyelmét.

A Gazdasági Versenyhivatal jogsértés megállapítása nélkül zárta le az eljárást, a vállalások teljesítését pedig utóvizsgálatban ellenőrzi majd. Ezzel a hatóság harmadik, 2024 nyarán indított PET-palackos eljárása is lezárult.