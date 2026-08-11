Drágább a dízel a benzinnél, de mikor jöhet érdemi változás?

A Pénzcentrum szerint ismét jelentősen drágább a gázolaj a benzinnél a magyarországi töltőállomásokon. A hét elején a dízel átlagára 658 forint, míg a benziné 577 forint volt literenként.

Megint a dízel a drágább, ez áll a gázolajár elszállása mögött. Fotó: Lapis Renáta / Lapis Renáta

Rosszul járnak a dízelesek, továbbra is nyomás alatt a gázolajár

A lap szerint a különbséghez hozzájárul az európai finomítók történelmileg kialakult szerkezete is. A kontinensen az elmúlt évtizedekben jelentősen nőtt a dízelüzemű járművek aránya, miközben számos finomítót korábban elsősorban benzin előállítására alakítottak ki.

A gázolaj előállítását közben a szigorodó környezetvédelmi előírások is drágították.

Az alacsonyabb kéntartalomra vonatkozó követelmények mellett a tengeri hajózásban is nőtt a tisztított gázolaj iránti kereslet. A finomítók azonban csak korlátozottan tudják változtatni a kőolajból előállított termékek arányát, ezért a kínálat nehezebben alkalmazkodik a kereslethez.

A lap szerint az európai gázolajhiány a 2022-ben kirobbant orosz–ukrán háború után vált igazán súlyossá. A kieső orosz importot közel-keleti, indiai és amerikai forrásokkal pótolták, az idei tavaszi iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása azonban újabb komoly zavart okozott az ellátási láncokban.

Az ázsiai szállítmányok kiesését jelenleg nagyrészt az Egyesült Államok próbálja ellensúlyozni, amely jelentős mennyiségű üzemanyagot exportál Európába.

Érdemi árcsökkenést a Hormuzi-szoros újbóli megnyitása hozhatna, ennek esélyei azonban egyelőre bizonytalanok. Magyarország helyzetét ráadásul nehezíti, hogy a százhalombattai finomító tavalyi tűzesetben megsérült egysége még nem állt teljesen helyre.

A Pénzcentrum szerint a helyreállítási munkálatok befejezésére és a hazai termelés teljes helyreállására legkorábban szeptember második felében lehet számítani. Addig a magyar piac továbbra is jelentősen rá lehet utalva az importra.