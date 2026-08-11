Megújul a Gubacsi híd, teljes útlezárásra is készülni kell

Augusztus 15-én megkezdődik a Gubacsi híd helyreállítása. A következő hónapokban a szakemberek a híd saruit és dilatációs elemeit újítják fel, a munkálatok pedig több ütemben, időszakos forgalomkorlátozások mellett zajlanak.

Felújítják a Gubacsi hídat.

Fotó: BKK

Gubacsi híd: teljes útlezárás jön, csak erre lehet majd kerülni

Az első ütemben a híd saruit javítják. Emiatt augusztus 15-én 00:01 és 04:22 között, valamint augusztus 16-án 00:01 és 08:00 között teljesen lezárják a hidat. A munkálatok során a szerkezetet mindkét végén megemelik, a hídfőkön található sarukat kibontják, majd a hidat ideiglenes támaszokra helyezik.

A lezárások idején kizárólag a Kvassay hídon keresztül lehet közlekedni. A kibontott szerkezeti elemeket műhelyben újítják fel, majd várhatóan augusztus végén szerelik vissza.

Ekkor a Gubacsi hidat ismét egy teljes napra lezárják.

A felújítás második ütemében a dilatációs szerkezeteket cserélik ki. Erre várhatóan októberben kerül sor, félpályás útlezárás mellett. Az augusztus végi és októberi forgalomkorlátozásokról később adnak részletes tájékoztatást.

A híd lezárása a BKK járatait is érinti, amelyek módosított útvonalon közlekednek majd. A változásokról a BKK ad tájékoztatást.