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teljes útlezárás

Megújul a Gubacsi híd, teljes útlezárásra is készülni kell

3 órája
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Augusztus 15-én megkezdődik a Gubacsi közúti híd felújítása. A több hónapos munkálatok alatt több alkalommal is forgalomkorlátozásra kell számítani, az első hétvégén teljes útlezárás lesz.
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teljes útlezárásgubacsi hídbkk

Augusztus 15-én megkezdődik a Gubacsi híd helyreállítása. A következő hónapokban a szakemberek a híd saruit és dilatációs elemeit újítják fel, a munkálatok pedig több ütemben, időszakos forgalomkorlátozások mellett zajlanak.

gubacsi híd
Felújítják a Gubacsi hídat.
Fotó: BKK

Gubacsi híd: teljes útlezárás jön, csak erre lehet majd kerülni

Az első ütemben a híd saruit javítják. Emiatt augusztus 15-én 00:01 és 04:22 között, valamint augusztus 16-án 00:01 és 08:00 között teljesen lezárják a hidat. A munkálatok során a szerkezetet mindkét végén megemelik, a hídfőkön található sarukat kibontják, majd a hidat ideiglenes támaszokra helyezik.

A lezárások idején kizárólag a Kvassay hídon keresztül lehet közlekedni. A kibontott szerkezeti elemeket műhelyben újítják fel, majd várhatóan augusztus végén szerelik vissza. 

Ekkor a Gubacsi hidat ismét egy teljes napra lezárják.

A felújítás második ütemében a dilatációs szerkezeteket cserélik ki. Erre várhatóan októberben kerül sor, félpályás útlezárás mellett. Az augusztus végi és októberi forgalomkorlátozásokról később adnak részletes tájékoztatást.

A híd lezárása a BKK járatait is érinti, amelyek módosított útvonalon közlekednek majd. A változásokról a BKK ad tájékoztatást.

 

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