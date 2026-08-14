Több webáruház is óriási bírságot kapott a GVH-tól – milliárdokat kaptak vissza a magyar vásárlók

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) több nagy online kereskedelmi platformmal szemben is fellépett az elmúlt években. A GVH-ellenőrzés eredményeként jelentős bírságokat szabtak ki, több esetben pedig közvetlen fogyasztói kompenzációt kaptak a magyar vásárlók.

A GVH-ellenőrzések több nagy online kereskedelmi platformot is érintettek

Fotó: Origo

A magyar e-kereskedelmi piac tovább bővült az elmúlt években: a PwC Digitális Kereskedelmi Körkép jelentése szerint 2025 végére a forgalom meghaladta a 2100 milliárd forintot. A forgalom egyre nagyobb része külföldi piactereken realizálódik, ezért a GVH kiemelt figyelmet fordít ezeknek a platformoknak a vizsgálatára.

Több mint 2,3 milliárd forintot fizetett a Temu és az About You

A GVH 2025 novemberében állapította meg, hogy az About You megtévesztő módon alkalmazott akciókat és pszichés nyomást gyakorolt a fogyasztókra. A vállalkozás elismerte a jogsértéseket, és vállalta, hogy 1750 forintos kompenzációt nyújt azoknak az érintett magyar fogyasztóknak, akik 2022. december 31. és 2024. december 31. között vásároltak a weboldalon vagy az alkalmazásban.

A Temu több mint 1,3 milliárd forintot fizetett a GVH eljárásának eredményeként. Ebből legalább 882 millió forint kompenzáció jutott közvetlenül a magyar vásárlóknak, míg a platform európai üzemeltetője 437 millió forintos bírságot fizetett be a központi költségvetésbe. A társaság egy átfogó megfelelési program végrehajtását is vállalta.

A Temu és az About You az eljárások során együttműködött a versenyhatósággal, lemondott jogorvoslati jogáról, a két vállalkozás pedig összesen 942 millió forintot fizetett be a magyar központi költségvetésbe.

Az eMAG-ra már 710 millió forint bírságot szabtak ki

Az eMAG összesen 710 millió forint versenyfelügyeleti bírságot kapott az elmúlt években a GVH Versenytanácsától. A legutóbbi, 225 millió forintos bírságot csütörtökön szabták ki, mert a hatóság szerint az e-kereskedelmi platform működtetői ismét hiányosan teljesítették korábbi vállalásaikat.

Ez a GVH történetének második legnagyobb utóvizsgálati bírsága. A legnagyobb ilyen szankciót, 382,5 millió forintot, a Booking kapta 2024 júliusában. Az eMAG korábban több mint egymilliárd forint értékű közvetlen fogyasztói kompenzációt is vállalt.

Más webáruházakat is érintett a GVH-ellenőrzés

A Wish 2023 februárjában mintegy 100–150 ezer magyar fogyasztó pénzügyi kompenzálását vállalta, összesen 150–225 millió forint értékben.

Az Answear és a CCC esetében a GVH olyan kötelezettségvállalások elfogadásával zárta le az eljárásokat, amelyek a platformok árfeltüntetési és akciótartási gyakorlatának átláthatóbbá tételét szolgálták.

A versenyhatóság közlése szerint a Versenytanács arra törekszik, hogy a bírságok mellett vagy azok helyett közvetlen kompenzációt, illetve pénzbeli visszatérítést érjen el a fogyasztók számára. A GVH tájékoztatása alapján 2020 áprilisa óta több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza a magyar fogyasztóknak, az elmúlt hat évben kartellügyekben kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 25 milliárd forintot.