Szeptembertől változik a gyógyszerek áfája – ezt minden vásárlónak tudnia kell

2026. szeptember 1-jétől 0 százalékra csökken a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények áfakulcsa. A változással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Pénzügyminisztérium közös tájékoztatóban foglalta össze.

Szeptembertől 0 százalékos áfa jön a receptköteles gyógyszerekre

Fotó: Szakony Attila / MW

0 százalékos áfa jön a receptköteles gyógyszerekre

A tájékoztatóból pontosan megtudható, hogy mely termékekre alkalmazható a 0 százalékos adómérték, és milyen feltételekkel kell azt figyelembe venni a gyakorlatban. Az új szabályokat ugyan elsősorban a gyógyszer-nagykereskedőknek, gyógyszertáraknak kell alkalmazniuk, azonban fogyasztóként is fontos megismerni, mely gyógyszerek részesülhetnek a kedvezményben.

A fő szabály, hogy a 0 százalékos adómérték kizárólag a receptköteles gyógyszerekre alkalmazható.

A vény nélkül is megvásárolható készítmények pedig még akkor sem árusíthatók 0 százalékos áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre azért, hogy a tb-támogatással olcsóbbak legyenek – derül ki a sajtóközleményből.

Mire nem vonatkozik a kedvezmény?

Van ugyanakkor a készítményeknek egy köre, ahol a vénykötelességtől függetlenül is 0 százalék lesz az áfa: a humán gyógyászati célú magisztrális készítményeknél – vagyis azoknál a termékeknél, amelyeket a gyógyszertárban készítenek el receptúra alapján.

A kozmetikai, valamint az állategészségügyi célú magisztrális készítmények viszont továbbra is 27 százalékos áfamérték alá esnek.

Részletes, szakmaibb magyarázatok is olvashatók a tájékoztatóban – például a speciális esetekről, a nagy- és kiskereskedelmi értékesítésről –, ezért az érintetteknek mindenképpen érdemes felkeresniük a NAV honlapját, még augusztus 31-ig.