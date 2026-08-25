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Szeptembertől változik a gyógyszerek áfája – ezt minden vásárlónak tudnia kell

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Fontos változás lép életbe szeptember 1-jén a gyógyszerek áfájában: a kizárólag receptre kiadható készítményeknél 0 százalékra csökken az adómérték. Van azonban egy fontos szabály, amit a vásárlóknak is érdemes ismerniük a gyógyszerek áfájával kapcsolatban.
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áfagyógyszernav

2026. szeptember 1-jétől 0 százalékra csökken a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények áfakulcsa. A változással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Pénzügyminisztérium közös tájékoztatóban foglalta össze.

gyógyszer
Szeptembertől 0 százalékos áfa jön a receptköteles gyógyszerekre
Fotó: Szakony Attila  / MW

0 százalékos áfa jön a receptköteles gyógyszerekre

A tájékoztatóból pontosan megtudható, hogy mely termékekre alkalmazható a 0 százalékos adómérték, és milyen feltételekkel kell azt figyelembe venni a gyakorlatban. Az új szabályokat ugyan elsősorban a gyógyszer-nagykereskedőknek, gyógyszertáraknak kell alkalmazniuk, azonban fogyasztóként is fontos megismerni, mely gyógyszerek részesülhetnek a kedvezményben.

A fő szabály, hogy a 0 százalékos adómérték kizárólag a receptköteles gyógyszerekre alkalmazható. 

A vény nélkül is megvásárolható készítmények pedig még akkor sem árusíthatók 0 százalékos áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre azért, hogy a tb-támogatással olcsóbbak legyenek – derül ki a sajtóközleményből. 

Mire nem vonatkozik a kedvezmény?

Van ugyanakkor a készítményeknek egy köre, ahol a vénykötelességtől függetlenül is 0 százalék lesz az áfa: a humán gyógyászati célú magisztrális készítményeknél – vagyis azoknál a termékeknél, amelyeket a gyógyszertárban készítenek el receptúra alapján. 

A kozmetikai, valamint az állategészségügyi célú magisztrális készítmények viszont továbbra is 27 százalékos áfamérték alá esnek.

Részletes, szakmaibb magyarázatok is olvashatók a tájékoztatóban – például a speciális esetekről, a nagy- és kiskereskedelmi értékesítésről –, ezért az érintetteknek mindenképpen érdemes felkeresniük a NAV honlapját, még augusztus 31-ig.

 

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