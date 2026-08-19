Így tud az augusztus 20-i hosszú hétvégén is élelmiszert rendelni

Míg sok hagyományos üzlet zárva tart az ünnep alatt, a foodora MARKET változatlanul működik. A vásárlók így az augusztus 20-i hosszú hétvége alatt is rengeteg terméket beszerezhetnek házhoz szállítással.

A foodora MARKET a négynapos hétvége alatt a megszokott módon üzemel - Illusztráció

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„Az emberek szeretnék a legtöbbet kihozni az augusztusi szabadnapokból, és időt tölteni szeretteikkel, ahelyett, hogy a vásárlás miatt aggódnának, amikor sok üzlet zárva tart. A foodora MARKET kényelmes és megbízható módot kínál a mindennapi bevásárlásra, vagy éppen a készletek gyors feltöltésére, az elfelejtett termékek beszerzésére. Akár tehát egy teljes bevásárlásról, akár csak néhány hiányzó tételről van szó, a vásárlók számíthatnak ránk, hogy a legszükségesebb termékeket házhoz szállítjuk” – mondta Andrés Sciarrotta, a foodora Magyarország quick-commerce vezetője.

A foodora adatai szerint a vásárlók leggyakrabban olyan alapvető termékeket rendelnek, mint a friss péksütemények, tejtermékek, gyümölcsök, zöldségek, italok és édességek.

Megszokott módon működik a foodora az ünnepi hétvége alatt

A foodora MARKET a négynapos hétvége alatt a megszokott módon üzemel, csütörtökön és pénteken a budapesti belvárosi üzlet reggel 7-től hajnali 1-ig fogad rendeléseket, a budai és újpesti régiót kiszolgáló egység pedig reggel 8-tól lesz nyitva hajnali 1-ig. A debreceni, pécsi és szegedi foodora MARKET reggel 8-tól este 11:45-ig várja a rendeléseket, míg Győrben reggel 8-tól este 10:45-ig lehet rendelni.

Az élelmiszer-kiszállításon túl az ételrendelés is elérhető lesz a foodorán az augusztus 20-i ünnep alatt is. Budapesten non-stop (24/7) kiszállítással, míg más városokban a futárok akár reggel 8-tól késő estig végzik a kiszállításokat, az érintett éttermek és partnerek nyitvatartási idejének megfelelően.

Mutatjuk, mit tud tenni, ha elfelejt bevásárolni a hosszú hétvégére

Augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen szünetel a házhozszállítás, másnap azonban a megszokott rend szerint folytatódik a szolgáltatás. A Kifli a hosszú hétvégén pénteken, szombaton és vasárnap is fogadja és kiszállítja a rendeléseket, ráadásul augusztus 22-től Magyarország Tortája 2026, a Bíborfehér is elérhető lesz a kínálatban.