Rendkívüli intézkedéseket vezetett be az E.ON a hőség és az energiaválság miatt

Az E.ON Hungária Csoport rendkívüli energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be budapesti és vidéki telephelyein a tartós hőhullám, az erőművi kapacitáscsökkenés és a kialakult rendkívüli helyzet miatt. A vállalat ezzel a kormányzati felhíváshoz is csatlakozott. A döntések célja, hogy mérsékeljék a villamosenergia rendszer terhelését és hozzájáruljanak az erőforrások megóvásához úgy, hogy közben a munkavégzés zavartalan maradjon, valamint az ügyfelek biztonságos ellátása se sérüljön. Az E.ON munkatársai továbbra is megerősített készenléttel dolgoznak, hogy az esetleges meghibásodásokat a lehető legrövidebb idő alatt elhárítsák, és fenntartsák a villamosenergia ellátás biztonságát – olvasható a közleményben.

E.ON energiatakarékossági intézkedések a hőhullám miatt.

Fotó: Jakub Zerdzicki / Pexels

Rendkívüli intézkedések a tartós hőhullám miatt

A vállalatcsoport több mint száz telephelyén napközben is visszafogják a klímaberendezések használatát. A legnagyobb energiafogyasztási időszakban, vagyis délután 16 órától másnap reggel 7 óráig a kritikus infrastruktúrák működtetéséhez szükséges épületek kivételével teljesen lekapcsolják a klímákat.

Az E.ON arra is ösztönzi munkatársait, hogy

közös irodahasználattal segítsék az üresen maradó helyiségek klímaberendezéseinek teljes kikapcsolását.

Korlátozzák egyes elektromos berendezések használatát

A további energiamegtakarítás érdekében több elektromos berendezés használatát is korlátozzák. Az elektromos gépjárművek töltésére a telephelyeken kizárólag reggel 7 és délután 16 óra között lesz lehetőség.

Kikapcsolják a díszvilágítást és online egyeztetésre kérik a dolgozókat

Az energiafelhasználás csökkentése érdekében ideiglenesen lekapcsolják a telephelyek homlokzatvilágítását, neonfeliratait, dekorációs világításait és reklámcélú kijelzőit. Emellett a belső kommunikációs kijelzők működtetését is szüneteltetik.

A személyes megbeszélésekhez kapcsolódó utazások visszaszorítása érdekében a vállalat arra kéri munkatársait, hogy lehetőség szerint online találkozókat tartsanak a személyes egyeztetések helyett.

Az ellátásbiztonság továbbra is elsődleges

Az E.ON Hungária Csoport közölte, folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzet alakulását, és vizsgálja a további energiatakarékossági lehetőségeket.