Az energiakrízis miatt a home office kiterjesztését javasolják

Az IVSZ – Digitális Vállalkozások Szövetsége arra kéri tagvállalatait és a digitális gazdaság szereplőit, hogy a tartós kánikula és a jelenlegi energiaellátási nehézségek idején minél szélesebb körben tegyék lehetővé a home office alkalmazását munkatársaik számára– közölte a szervezet hétfőn az MTI-vel.

A szervezet a tartós hőség idején a home office kiterjesztését ajánlja a vállalatoknak

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A home office jelentős energiamegtakarítást eredményezhet

A közlemény szerint egy irodai munkahely napi működtetése – elsősorban a légkondicionálás, a világítás és a számítástechnikai eszközök használata miatt – jelentős energiafelhasználással jár.

Az IVSZ becslése alapján, ha a hazai információs és kommunikációs technológiai (IKT) szektor mintegy 253 ezer foglalkoztatottja átlagosan napi 4–5 kilowattóra energiát takarítana meg fejenként a home office alkalmazásával, az országosan napi 1,2–1,3 gigawattóra megtakarítást eredményezne.

A szervezet szerint ez megközelítőleg egy paksi blokk napi villamosenergia-termelésének 10–15 százalékának felel meg, illetve nagyjából negyedmillió magyar háztartás egy napi áramfogyasztásával egyenértékű megtakarítást jelentene.