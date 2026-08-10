Megszűnnek a horvát autópályákon a fizetőkapuk - ősztől új rendszer lép életbe

Búcsút inthetünk az órákon át való várakozásnak a horvát autópályák fizetőkapuinál, ősztől kezdődően teljes mértékben digitalizálják az útdíjfizetést. Az új rendszer kiépítése várhatóan 2027. március 1-jéig fejeződik be.

Megszűnnek a horvát autópályákon a fizetőkapuk. Fotó: DENIS LOVROVIC / AFP

Megszűnnek a horvát autópályákon a fizetőkapuk

Az úgynevezett Free-Flow, az az szabad áramlású rendszer a tervek szerint felváltja a jelenlegi sorompókat, és zökkenőmentesebb haladást biztosít. Az autósok a jövőben megállás nélkül hajthatnak át a fizetőkapukon

A horvát kormány már döntött az új elektronikus rendszer finanszírozásáról: az átalakításra összesen több mint 160 millió eurót szánnak. A költségekből mintegy 115,6 millió eurót a horvát EU-s helyreállítási alap fedez. A fennmaradó 44,9 millió eurót maguk a Horvát Autópályák (HAC) kezelője állja.

Az új rendszer a következőképpen működik: a járművek megállás nélkül haladnak át a fizetőkapukon, miközben kamerák rögzítik a rendszámot. Alternatív megoldásként továbbra is használható lesz az elektronikus fedélzeti eszköz (ENC) is.

A 3,5 tonna alatti személygépkocsik és motorkerékpárok esetében megmarad a választási lehetőség a rendszám online regisztrációja és a fedélzeti eszköz között. A tehergépkocsiknak, buszoknak és a 3,5 tonna feletti járműveknek továbbra is kötelező a fedélzeti eszköz használata.

Az átállás a nyári szezon után kezdődik, és a tervek szerint 2027. március 1-jére fejeződik be. Az Ausztriához vagy Szlovéniához hasonló átalánydíjas matrica bevezetését nem tervezik, a díjak továbbra is a megtett távolságtól függenek - írta a Heute.