Egyre drágább az iskolakezdés a magyaroknak, milliókat költöttek a családok

Jelentősen nőtt az egészségpénztárból finanszírozott beiskolázási kiadások összege az év első hét hónapjában. Az OTP Egészségpénztár adatai szerint 2026 januárja és júliusa között közel 70 millió forint beiskolázási támogatást fizettek ki a tagoknak, ami több mint kétszerese az egy évvel korábbi összegnek - derül ki a vállalat közleményéből, amely az iskolakezdés költségeiről szól.

Megurottak az iskolakezdés költségei

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A növekedés az elmúlt évek adataiban is jól látható.

Míg 2024 első hét hónapjában 21,1 millió forintot fordítottak ilyen célra, addig 2025 azonos időszakában már 29,4 millió forintot, idén pedig közel 70 millió forintot.

Különösen nagy emelkedést mértek januárban. 2024 első hónapjában 3 millió, egy évvel később 2,1 millió forint volt a kifizetések összege, 2026 januárjában azonban már 19,3 millió forintot tett ki.

A nyári hónapokban is emelkedtek a beiskolázáshoz kapcsolódó kifizetések.

Júniusban és júliusban 2024-ben összesen 6,2 millió, 2025-ben 11,6 millió, idén pedig 15,6 millió forintot fizettek ki.

Ezeket is el lehet számolni az iskolakezdésnél

Az egészségpénztári megtakarítás bizonyos feltételek mellett számos, iskolakezdéshez kapcsolódó kiadásra felhasználható.

Ide tartozhatnak a tankönyvek és kötelező olvasmányok, az iskolatáska, a tolltartó, a füzetek és az írószerek.

Elszámolhatók egyes digitális taneszközök, például laptop, tablet, monitor, nyomtató és szkenner, valamint ruházati cikkek és lábbelik is. Bizonyos esetekben sportfelszerelésre és hangszerre is igénybe vehető a támogatás. Mobiltelefonra, utazásra és étkezésre ugyanakkor nem használható fel.

2026-ban gyermekenként legfeljebb 322 800 forint vehető igénybe beiskolázási támogatásként. Ha mindkét szülő rendelkezik megfelelő egészségpénztári tagsággal, külön-külön is igénybe vehetik a lehetőséget ugyanazon gyermek után.

Az Origo augusztus 24-én arról számolt be, hogy egkezdődik a 100 ezer forintos támogatás kifizetése a jogosult családok számára, az első 50 ezer forintot augusztus 24-én folyósítják. Az iskolakezdési támogatás első részét külön utalásban vagy postai úton kapják meg az érintettek, attól függően, hogyan kapják a családi pótlékot. A támogatás kifizetéséhez nincs szükség külön ügyintézésre, az összeget automatikusan utalják vagy kézbesítik.