Százezer forintnál is nagyobb kiadást jelent az iskolakezdés a magyar családoknak

Az iskolakezdés mindig is nagy kiadást jelentett a családoknak, azonban mostanra már az év egyik legnagyobb családi kiadásává vált. Egy átlagos magyar háztartás 107 539 forintot fordít a tanévkezdésre, gyermekenként pedig 66 928 forinttal lehet számolni – derült ki a PwC friss kutatásából. Eszerint a tanszerek és a ruházat mellett a digitális eszközök is egyre nagyobb kiadást jelentenek. A legtöbben augusztusban szerzik be a szükséges termékeket: a tanszereket és a ruházatot jellemzően üzletben vásárolják meg, a műszaki cikkeknél viszont nagyobb szerepet kapnak az online felületek.
A tanévkezdés a gyermek korosztályától függetlenül is az év egyik legjelentősebb kiadási időszaka a családok számára. A kutatás alapján a gyermekenkénti teljes iskolakezdési költés az alsó tagozatosoknál átlagosan 70 055, a felsősöknél 69 282, a középiskolásoknál 62 532, a felsőoktatásban tanulóknál pedig 80 795 forint. Azok a családok, amelyek műszaki cikket is vásárolnak, az alsósoknál átlagosan 114 486, a felsősöknél 96 068, a középiskolásoknál 83 465, az egyetemistáknál 193 251 forintot fordítanak erre.
A műszaki eszköz vásárlása megdrágítja a tanévkezdést
A legtöbb tanulónak továbbra is papír-írószert vásárolnak: füzetet, tollat vagy más taneszközt, ezeket az iskolás korú gyermeket nevelő családok 76,1 százaléka szerzi be. Ruházatra és sportfelszerelésre 56,9, egyéb iskolai felszerelésre 44,2 százalékuk költ.
Műszaki eszközt az idei évben kevesebben terveztek vásárolni, az előző évekhez képest, ugyanis ezek több éven keresztül is használhatóak, azonban jóval nagyobb egyszeri kiadást jelentenek. Laptopot vagy számítógépet a gyermekes családok 10,1 százaléka, tabletet 6 százalék, nyomtatót 3,8 százalék, mobiltelefont pedig 2,4 százalék szerez be idén kifejezetten az iskolakezdéshez kapcsolódóan.
A technikai eszközök terjedése pedig lassan már elkerülhetetlen még a legfiatalabbak között is.
Az iskolás gyermekek vagy felsőoktatásban tanulók 75,5 százalékának van mobiltelefonja,
61,9 százalékának laptopja, 45,1 százalékának pedig tabletje. Míg asztali számítógéppel 31,5, nyomtatóval 33,6, okosórával 18,4 százalékuk rendelkezik.
A meglévő eszközök magas aránya magyarázhatja, hogy az iskolakezdéskor csak a családok kisebb része vásárol új készüléket: a műszaki cikket nem beszerzők 47,7 százaléka megfelelőnek tartja a jelenleg használt eszközt.
Nem csak az elektronikai eszközök terjednek, a háztartások 15 százaléka fizetős AI-szolgáltatást használ, további 48,6 százalék pedig ingyenesen elérhető megoldásokat vesz igénybe. Míg a megkérdezett háztartások 31,4 százaléka egyáltalán nem használnak AI-eszközt. Ezt a technológiát alkalmazó családok 74,2 százalékánál a gyerekek elsősorban információkeresésre használják az AI-t. A tananyag magyarázatára 52,2, ötletelésre 46,6, a házi feladat elkészítésének támogatására 39,4 százalék használja.
Egyre többen vásárolnak online
A legtöbben augusztusban végzik el az iskolakezdési beszerzéseiket, a családok 61,1 százaléka ekkor vásárolja meg a szükséges termékeket, míg 15,1 százalék már júliusban megkezdi a felkészülést. Csupán az emberek 9,9 százalék hagyja szeptemberre a nagyobb beszerzéseket.
A szülők közel negyede azonban nem egyetlen alkalommal intézi az iskolakezdési bevásárlást, 24,2 százalékuk folyamatosan szerzi be a szükséges termékeket és eszközöket.
A hagyományos boltok továbbra is a legmeghatározóbbak, azonban az online felületeket is széleskörűen használják már az iskolakezdési vásárlások lebonyolítására. A szülők 32 százaléka kizárólag üzletben vásárol, míg csupán 3,3 százalék intézi teljes egészében online a beszerzéseket. A családok 68 százaléka azonban valamilyen formában már a fizikai boltok mellett használ online boltokat is a vásárlásra.
A személyes vásárlás különösen a tanszerek esetében erős, a szülők 62,8 százaléka inkább üzletben választja ki a termékeket, és közel felük számára továbbra is fontos, hogy a vásárlás előtt lássa és kézbe vehesse azokat.
A felmérés rámutatott, hogy az online vásárlás legfontosabb előnye az alacsonyabb ár. A válaszadók 41,8 százaléka éppen az ár miatt választja ezt a megoldást, míg 27,1 százalék az egyszerűbb összehasonlíthatóságot emelte ki. Az online boltok között is nagy a verseny: a tanszervásárlók közt a legtöbben az Allegrót említették beszerzési forrásként, ezt a megkérdezettek 25 százaléka használta, míg a Tesco online-t a 20 százalékuk, míg a Temu és az Emag 19-19 százalékon osztozik.
A családok fele nem akar emelni a kereten
A háztartások 51,3 százaléka nagyjából ugyanannyit tervez költeni az idei iskolakezdésre, mint tavaly. Amíg a válaszadók 18,1 százaléka csökkentené, addig a 12,5 százalékuk növelné a kiadást. Akik kevesebbet költenének, elsősorban azért teszik ezt, mert a korábban megvásárolt eszközök még használhatók. A többet költők körében ugyanakkor egyértelműen az infláció és az áremelkedések jelentik a fő indokot.
A fenntarthatósági szempontok erősödése ellenére az iskolakezdési vásárlásokban továbbra is az új termékek dominálnak. A családok 47,7 százaléka szinte minden szükséges eszközt újonnan vásárol meg, ezzel szemben csupán 1,7 százalék keres tudatosan használt vagy felújított termékeket pénzügyi megfontolásból.
Az iskolakezdési támogatás híre eljutott a családokhoz, de kevesen jogosultak
A Tisza-kormány által nyújtott iskolakezdési támogatásról a szülők szinte teljes köre értesült már, a felmérés szerint 91,6 százalékuk hallott a lehetőségről.
Ennek ellenére mindössze 20,5 százalék tervezi igénybe venni a támogatást az idei tanévkezdés során.
Ennek hátterében a jogosultsági feltételek állhatnak. A válaszadók 59 százaléka úgy véli, hogy nem jogosult a támogatásra, további 12,1 százalék pedig nem tudja biztosan megítélni, hogy igényelheti-e azt. Mindössze 8,4 százalék azok aránya, akik egyáltalán nem hallottak az intézkedésről.
A kutatásban leszögezik, hogy az eredmény összhangban van azzal, hogy a 2026-ban bevezetett, gyermekenként összesen 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás nem minden család számára érhető el. A kormány tájékoztatása szerint a program mindössze 400 ezer gyermeket érinthet.
A kutatás eredményei arra is rávilágítottak, hogy a támogatás feltételei sokak számára nem teljesen világosak, minden nyolcadik szülő bizonytalan saját jogosultságát illetően. Ez arra utal, hogy bár az intézkedés ismertsége kiemelkedő, a részletszabályok és a jogosultsági kritériumok kommunikációja továbbra is fejlesztésre szorulhat – állapították meg.