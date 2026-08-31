Százezer forintnál is nagyobb kiadást jelent az iskolakezdés a magyar családoknak

Az iskolakezdés mindig is nagy kiadást jelentett a családoknak, azonban mostanra már az év egyik legnagyobb családi kiadásává vált. Egy átlagos magyar háztartás 107 539 forintot fordít a tanévkezdésre, gyermekenként pedig 66 928 forinttal lehet számolni – derült ki a PwC friss kutatásából. Eszerint a tanszerek és a ruházat mellett a digitális eszközök is egyre nagyobb kiadást jelentenek. A legtöbben augusztusban szerzik be a szükséges termékeket: a tanszereket és a ruházatot jellemzően üzletben vásárolják meg, a műszaki cikkeknél viszont nagyobb szerepet kapnak az online felületek.

Egyre drágább a családoknak az iskolakezdés Fotó: Pixabay

A tanévkezdés a gyermek korosztályától függetlenül is az év egyik legjelentősebb kiadási időszaka a családok számára. A kutatás alapján a gyermekenkénti teljes iskolakezdési költés az alsó tagozatosoknál átlagosan 70 055, a felsősöknél 69 282, a középiskolásoknál 62 532, a felsőoktatásban tanulóknál pedig 80 795 forint. Azok a családok, amelyek műszaki cikket is vásárolnak, az alsósoknál átlagosan 114 486, a felsősöknél 96 068, a középiskolásoknál 83 465, az egyetemistáknál 193 251 forintot fordítanak erre.

A műszaki eszköz vásárlása megdrágítja a tanévkezdést

A legtöbb tanulónak továbbra is papír-írószert vásárolnak: füzetet, tollat vagy más taneszközt, ezeket az iskolás korú gyermeket nevelő családok 76,1 százaléka szerzi be. Ruházatra és sportfelszerelésre 56,9, egyéb iskolai felszerelésre 44,2 százalékuk költ.

Műszaki eszközt az idei évben kevesebben terveztek vásárolni, az előző évekhez képest, ugyanis ezek több éven keresztül is használhatóak, azonban jóval nagyobb egyszeri kiadást jelentenek. Laptopot vagy számítógépet a gyermekes családok 10,1 százaléka, tabletet 6 százalék, nyomtatót 3,8 százalék, mobiltelefont pedig 2,4 százalék szerez be idén kifejezetten az iskolakezdéshez kapcsolódóan.

A technikai eszközök terjedése pedig lassan már elkerülhetetlen még a legfiatalabbak között is.

Az iskolás gyermekek vagy felsőoktatásban tanulók 75,5 százalékának van mobiltelefonja,

61,9 százalékának laptopja, 45,1 százalékának pedig tabletje. Míg asztali számítógéppel 31,5, nyomtatóval 33,6, okosórával 18,4 százalékuk rendelkezik.