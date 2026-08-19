Fontos dátumot jelentettek be: ekkor fizetik ki az iskolakezdési támogatást és a családi pótlékot

Az iskolakezdési támogatás első részletét augusztus 24-én utalja az Államkincstár – közölte a szervezet az RTL Híradóval. A támogatást 293 700 családban több mint 403 ezer gyermek után fizetik ki.

Az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét augusztus 24-én fizetik ki a családoknak, a családi pótlék is ekkor érkezik. (illusztráció) Forrás: Pexels

Ekkor érkezik az iskolakezdési támogatás és a családi pótlék

A jogosultak augusztusban 50 ezer forintot kapnak készpénzben vagy átutalással. Akik nem rendelkeznek bankszámlával, azoknak a Magyar Posta ugyancsak augusztus 24-én kísérli meg kézbesíteni az összeget.

A juttatást automatikusan megkapják a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. Ide azok a családok tartoznak, amelyekben az egy főre jutó havi jövedelem legfeljebb nettó 64 125 forint. Az egyszülős családok is jogosultak, ha az elmúlt hetekben regisztráltak, náluk egyelőre nincs jövedelemkorlát.

A jogosultak novemberig további 50 ezer forint értékű utalványt is kapnak, amely többek között ruházatra és lábbelire használható fel. A Bank360.hu számítása szerint egy alsó tagozatos gyermek tanévkezdése még olcsóbb termékekkel is körülbelül 75 ezer forintba kerülhet, drágább összeállításnál pedig 100 ezer forint fölé is nőhet a kiadás. A szeptemberi családi pótlékot a tanévkezdés miatt szintén augusztus 24-én fizetik ki – írja a Portfolio.

Fontos részlet derült ki az iskolakezdési támogatásról – erre figyeljenek az egyszülős családok

Az iskolakezdés előtt fontos tudnivalóra hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Az iskolakezdési támogatás az egyszülős családoknak is jár, de csak akkor folyósítható automatikusan, ha az érintettek egyedülálló szülőként szerepelnek a Magyar Államkincstár nyilvántartásában.

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Hiába ígért a kampányban a Tisza 700 ezer családnak iskolakezdési támogatást, valójában csak 400 ezren kaphatják meg, a második részletet majd novemberben, utalványban. Hegedűs Barbara fideszes képviselő arra mutatott rá: ha a két szülő minimálbért keres és három iskolás gyermeket nevel, ha más jogcímbe nem fér bele, akkor nem kapja meg ezt a támogatást.