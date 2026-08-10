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Kerékpársáv épül a Rudas fürdőnél, ősszel kezdődik a beruházás

3 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Jelentős változás jön ősszel a budai rakpart egyik forgalmas szakaszán. A kerékpársáv a Rudas Gyógyfürdőnél épül meg, így a bicikliseknek és a gyalogosoknak többé nem kell ugyanazon a járdán közlekedniük. A beruházás várhatóan szeptember végén indul, és néhány hét alatt készülhet el.
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kerékpárosrudas fürdőszent gellért rakpart

A fejlesztés a közösségi költségvetésen nyertes „Biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés a Szent Gellért rakparton” elnevezésű projekt részeként valósul meg. A kerékpársáv a Rudas Gyógyfürdőnél található, mintegy 260 méteres szakaszon épül ki, a jelenlegi parkolósáv helyén.

Kerékpársáv épül a Rudas fürdőnél, ősszel kezdődik a beruházás
Kerékpársáv épül a Rudas fürdőnél, ősszel kezdődik a beruházás
Fotó: Noguchi

A fejlesztés a közösségi költségvetésen nyertes „Biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés a Szent Gellért rakparton” elnevezésű projekt részeként valósul meg. A kerékpársáv a Rudas Gyógyfürdőnél található, mintegy 260 méteres szakaszon épül ki, a jelenlegi parkolósáv helyén.

A biciklis forgalmat az útpályára vezetik át, ahol kétirányú, korláttal védett sávot alakítanak ki. A gépjárműforgalomtól teljes hosszában korlátsor választja majd el a kerékpárosokat. A járda felőli fel- és levezetéseket akadálymentesen alakítják ki.

A fejlesztés egyik legfontosabb célja, hogy megszűnjön a gyalogosok és a biciklisek közös járdahasználata. A kerékpárosok áthelyezése után a járda ezen a szakaszon kizárólag a gyalogosok számára marad.

Szeptember végén indulhat a kivitelezés

A beruházás előkészítése már a végéhez közeledik. A Budapest Közút tájékoztatása szerint a közbeszerzési felhívás egy-két héten belül megjelenhet, a tényleges munkálatok pedig várhatóan szeptember végén kezdődnek. A kivitelezés néhány hétig tarthat.

A mostani fejlesztés egy hosszabb távú program első lépése, amelynek célja a Szent Gellért rakpart gyalogos- és kerékpáros közlekedésének biztonságosabbá tétele. A rakpart további szakaszainak átalakítása ugyanakkor összefügg a Budai Fonódó villamoshálózat II. ütemének hamarosan kezdődő munkálataival.

A további fejlesztések pontos műszaki tartalmáról és azok megvalósításának időpontjáról ezért még egyeztetések zajlanak.

A biciklis forgalmat az útpályára vezetik át, ahol kétirányú, korláttal védett sávot alakítanak ki. A gépjárműforgalomtól teljes hosszában korlátsor választja majd el a kerékpárosokat. A járda felőli fel- és levezetéseket akadálymentesen alakítják ki.

A fejlesztés egyik legfontosabb célja, hogy megszűnjön a gyalogosok és a biciklisek közös járdahasználata. A kerékpárosok áthelyezése után a járda ezen a szakaszon kizárólag a gyalogosok számára marad.

Szeptember végén indulhat a kivitelezés

A beruházás előkészítése már a végéhez közeledik. A Budapest Közút tájékoztatása szerint a közbeszerzési felhívás egy-két héten belül megjelenhet, a tényleges munkálatok pedig várhatóan szeptember végén kezdődnek. A kivitelezés néhány hétig tarthat.

A mostani fejlesztés egy hosszabb távú program első lépése, amelynek célja a Szent Gellért rakpart gyalogos- és kerékpáros közlekedésének biztonságosabbá tétele. A rakpart további szakaszainak átalakítása ugyanakkor összefügg a Budai Fonódó villamoshálózat II. ütemének hamarosan kezdődő munkálataival.

A további fejlesztések pontos műszaki tartalmáról és azok megvalósításának időpontjáról ezért még egyeztetések zajlanak.

 

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