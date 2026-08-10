Pekingig ért Magyar Péter fenyegetőzése: „Magyarország csapdát állított a kínai vállalatoknak”

Már a kínai gazdasági sajtóban is komoly visszhangot váltott ki a Tisza-kormány kínai vállalatokkal szembeni politikája. A 36Kr átfogó elemzésében azt vizsgálta, hogyan változott meg a Magyarországon működő távol-keleti cégek helyzete az áprilisi országgyűlési választás óta. A portál értékelése szerint a korábban kiemelt partnerként kezelt vállalatok közül több mára nyilvános vizsgálatok és kormányzati támadások célpontjává vált – hívta fel a figyelmet a Világgazdaság. Az elemzés már a címében is súlyos megállapítást tett:

Magyar Péter támadása a kínai vállalatok ellen már Pekingnek is túl sok (Fotó: Ladóczki Balázs)

Magyarország csapdát állított a kínai vállalatoknak.”

Nem egyetlen vállalat ügye, hanem kirajzolódó tendencia

Ahogyan arra az Origo egy korábbi cikke is felhívta a figyelmet, egyre hosszabb azoknak a Magyarországon működő vagy hazánkban beruházást tervező vállalatoknak a listája, amelyekkel a Tisza-kormány konfliktusba került. Miközben az európai ipar lassulással, gyárbezárásokkal és tömeges elbocsátásokkal küzd, Magyar Péter és politikustársai sorra kerülnek összetűzésbe olyan cégekkel, amelyek jelentős beruházásokat és több ezer munkahelyet hozhatnak Magyarországra.

A kormányzati intézkedések már a Semcorp, a CATL, az EVE Energy és a BYD magyarországi terveit is érintik, miközben a kabinet az Orbán-korszakban megkötött támogatási megállapodások, adókedvezmények és mentességek felülvizsgálatát is kilátásba helyezte – állapította meg a portál.

A Semcorp lett az első látványos áldozat

A folyamat előzményeként a 36Kr a Semcorp debreceni üzeménél februárban feltárt szennyezést említi. Az ellenőrök egy talajba szivárgó, szúrós szagú folyadékot találtak, amelyet a vállalat veszélytelen kondenzvíznek nevezett, a vizsgálatok azonban ezt cáfolták. A gyár alatti talajvíz alumíniumkoncentrációja több mint tizenháromezerszeresen haladta meg a határértéket, emellett arzént, ólmot, kadmiumot és további nehézfémeket is kimutattak.

A szennyezést a jelentés az üzem központi termelési területéhez kötötte. A hatósági szankciókat követően júliusban a termelést, az üzemeltetést, a takarítást és a raktározást is leállították.

A környezetvédelmi előírások betartatása minden vállalattal szemben indokolt és szükséges. A kérdés az, hogy a kabinet valamennyi ipari szereplőre azonos mércét alkalmaz-e, vagy egy konkrét szabálytalanságból kiindulva egy teljes gazdasági ágazat magyarországi működését lehetetleníti el.