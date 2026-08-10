A számok megcáfolták Magyar Pétert: hatalmas többlettel zárt a költségvetés

Magyar Péter korábban még arról beszélt, hogy súlyos helyzetben vette át az országot, és az államcsőd közelségét is felvetette, most azonban már sikerként számol be a költségvetés javuló számairól. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, hogy „megszüntettük a lopást és a pazarlást”, miközben a friss adatokból az látszik, hogy a büdzsé évről évre ismétlődő lefutása szerint az év eleji magas hiányt májusban és júliusban jelentős többletek követték.

524 milliárdos költségvetési többlet cáfolja Magyar Pétert (Fotó: Mediaworks)

A költségvetés 524 milliárdos többlettel zárt júliusban

A júliusi adatok valóban kedvezőek, a számok azonban jóval árnyaltabb képet mutatnak annál, mint amit Magyar Péter a közösségi oldalán igyekszik bemutatni.

A miniszterelnök azt írta, hogy „évtizedek óta nem látott, 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés”, majd hozzátette: az áprilisi 91 százalékról 67 százalékra csökkentették a hiányt, és „megszüntették a lopást és a pazarlást”.

A részletes pénzügyminisztériumi adatok szerint júliusban valóban kiugróan kedvező szám született: a központi alrendszer 524,3 milliárd forintos többlettel zárt. Ez 537,1 milliárd forinttal kedvezőbb, mint egy évvel korábban. A teljes első hét hónapot nézve azonban továbbra is jelentős hiányról van szó. Július végéig az államháztartás központi alrendszere 2857,9 milliárd forintos hiánnyal zárt, ami az egész évre meghatározott hiánycél 67,7 százaléka.

A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 2773,6 milliárd forintos hiányt mutatott, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál 211 milliárdos deficit alakult ki, miközben az elkülönített állami pénzalapok 126,8 milliárd forintos többletet termeltek.

Hatalmas volt az év eleji hiány, aztán fordult a költségvetés

A számokból jól kirajzolódik az a költségvetési lefutás, amelyet a korábbi években is megszokhattunk. Az év első négy hónapjában a hiány 3849,8 milliárd forintra rúgott, ami 919,3 milliárd forinttal volt magasabb az egy évvel korábbinál.

Május és július között azonban már jelentős többletek alakultak ki. Ennek a három hónapnak az együttes többlete 991,9 milliárd forint volt, ami 847,8 milliárd forinttal haladta meg az előző év azonos időszakának eredményét.