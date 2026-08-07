Vége a drágulásnak: ebben a vármegyében már olcsóbbak a lakások, mint tavaly ilyenkor

A legfrissebb adatok szerint lassul a lakóingatlanok drágulása Magyarországon, a korábbi árrobbanás lendülete kifulladóban van. A Zenga Ingatlan Radar elemzése alapján a vásárlók egyre megfontoltabban keresnek ingatlant, több ajánlatot hasonlítanak össze, és hosszabb időt hagynak a döntésre.

Lassul a lakások drágulása.

Vége lehet az árrobbanásnak, lassul a lakások drágulása

2026 júliusában ugyan még tovább emelkedtek a hirdetési árak, de az éves növekedés üteme már mérséklődött. Budapesten egy hónap alatt 0,3 százalékos drágulást mértek, így az átlagos hirdetési négyzetméterár elérte az 1,49 millió forintot. Országosan 0,2 százalékos havi emelkedés történt, az átlagos négyzetméterár pedig 990 ezer forintra nőtt.

Éves összevetésben a fővárosban 6, országosan pedig 10 százalékos áremelkedést regisztráltak, ami lassulást jelent az előző hónaphoz képest.

A vármegyék között jelentős különbségek vannak. Zala megyében már 1 százalékkal alacsonyabbak a meghirdetett lakóingatlanok árai, mint egy évvel korábban, miközben Borsod-Abaúj-Zemplénben továbbra is 30 százalék feletti az éves drágulás.

Budapesten is több kerületben 5 százalék alá csökkent az éves áremelkedés üteme. Júliusban már egyetlen kerületben sem volt 20 százalék feletti éves drágulás.

Az új építésű lakások piacán továbbra is emelkednek az árak. Budapesten az új lakások átlagos hirdetési négyzetméterára egy hónap alatt 1,3 százalékkal nőtt, és elérte az 1,83 millió forintot. A Balaton környékén viszont 0,7–1,5 százalékos havi árcsökkenést mértek.

A telekpiacon továbbra is Budapest és környéke a legerősebb térség. A fővárosi építési telkek ára éves szinten 18 százalékkal emelkedett, míg országosan 9 százalékos volt a növekedés.

A friss adatok alapján a magyar lakáspiac egyre inkább a kiegyensúlyozottabb működés felé halad: az árak még nőnek, de a korábbi gyors drágulás üteme már jelentősen lassult.