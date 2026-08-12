Rekordáron kel el a Lakers: 12 milliárd dollárért veszi meg Josh Kushner és Bob Iger

A Lakers ismét tulajdonosváltás előtt áll, miután Mark Walter, a Los Angeles Dodgers tulajdonosa mindössze 14 hónappal a korábbi rekordüzlet után eladja az NBA-franchise-t. Az ESPN információi szerint Josh Kushner és Bob Iger 12 milliárd dollárt fizet a legendás Los Angeles-i csapatért.

Lakers: 12 milliárd dollárért kel el az NBA-csapat, új tulajdonosok érkeznek Fotó: LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kushner és Iger korábban egy Las Vegas-i bővítési csapat tulajdonjogát fontolgatták, végül azonban úgy döntöttek, hogy inkább a már létező, világszerte ismert Lakers irányítását veszik át.

A Buss család 46 év után adta el a csapatot

„Élethosszig tartó NBA-szurkolóként óriási megtiszteltetés számunkra, hogy a világ egyik legikonikusabb sportklubjának, a Los Angeles Lakersnek a gondnokai lehetünk” – közölte Kushner és Iger.

Az új tulajdonosok méltatták Jerry és Jeanie Buss munkáját, és azt ígérték, hogy hosszú távon a csapat hagyományaira építve szeretnének a legmagasabb szinten versenyezni, miközben a klub szurkolóit és Los Angeles városát is szolgálják.

A Lakers 1979 óta volt a Buss család tulajdonában. Dr. Jerry Buss akkor vásárolta meg a csapatot Jack Kent Cooke-tól, és az elmúlt évtizedekben a franchise az NBA egyik legnépszerűbb és legsikeresebb klubjává vált.

A csapat 17 NBA-bajnoki címet nyert, amelyek közül 12-t Los Angeles-i időszakában szerzett. A bajnoki címek számában csak a Boston Celtics előzi meg a Lakers-t, 18 elsőséggel.

Mark Walter 2025 júniusában vásárolta meg a csapatot 10 milliárd dollárért, ami akkor rekordnak számított. A mostani, 12 milliárd dolláros üzlet azonban ezt az összeget is jelentősen meghaladja.