A Lidl több reklámfelületen objektív piacelsőségi állításként közölte, hogy árai alacsonyabbak versenytársaiénál, ezt azonban nem támasztotta alá megfelelő adatokkal.

A Gazdasági Versenyhivatal 48 millió forintra büntette a Lidlt a megtévesztő árkommunikáció miatt. A cég elismerte a jogsértést és változtatást vállalt (illusztráció) Fotó: Unsplash

Megtévesztő reklámok miatt kapott súlyos bírságot a Lidl

A Gazdasági Versenyhivatal 48 millió forintos bírságot szabott ki a Lidl Magyarországra, mert az üzletlánc megtévesztő módon állította magáról, hogy „a legolcsóbb élelmiszerlánc”.

A megismételt eljárásban a hatóság arra jutott, hogy a reklámkampány több felületen nem támasztotta alá megfelelően ezt a piacelsőségi üzenetet.

Nem igazolták megfelelően a legolcsóbb jelzőt

A GVH 2023 júliusában indított vizsgálatot a Lidl 2023 februárjától alkalmazott kommunikációja miatt. A hatóság szerint az átlagos vásárló a szlogenből arra következtethetett, hogy a Lidl termékei objektíven olcsóbbak minden versenytárs kínálatánál, és ezt független kutatás igazolja. Ilyen állítást azonban csak egyértelmű, ellenőrizhető adatok alapján lehet jogszerűen használni.

A vállalatot 2024-ben egyszer már 90 millió forintra bírságolták. A Lidl bíróságon támadta meg a döntést, a Kúria pedig új eljárás lefolytatására kötelezte a GVH-t. A hatóság ezután szűkebb körben állapította meg a jogsértést: a Facebook-bejegyzéseket nem minősítette megtévesztőnek, a televíziós reklámokat, óriásplakátokat, szórólapokat, sajtóhirdetéseket és több elektronikus megjelenést viszont igen.

Elismerte a jogsértést a Lidl

A Lidl a megismételt eljárásban elismerte a jogsértést, lemondott a jogorvoslatról, és vállalta, hogy a jövőben csak megfelelő adatok birtokában tesz árakkal kapcsolatos piacelsőségi állításokat. Az együttműködés és a jogsértés szűkebb megállapítása miatt csökkent a bírság 48 millió forintra.

A GVH szerint a „legolcsóbb” jelzőnek valós, naprakész és objektív bizonyítékokon kell alapulnia, amelyeknek már a hirdetés megjelenésekor rendelkezésre kell állniuk – derül ki a Gazdasági Versenyhivatal sajtóközleményéből.