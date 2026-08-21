Veszélyes baktériumot találtak egy Lidlben kapható pudingban – azonnal visszahívták

Termékvisszahívást jelentett be a Lidl Magyarország, miután baktérium jelenlétét mutatták ki az egyik csokoládéízű pudingban. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett terméket ne fogyasszák el - olvasható az NKFH oldalán.

A Lidl polcairól lekerül a puding - Illusztráció - Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A Lidl Magyarország Bt. visszahívja a Milbona High Protein csokoládéízű puding egyik tételét, miután a termékben Bacillus cereus baktériumot mutattak ki – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A visszahívás a 200 grammos kiszerelésű, 2026. szeptember 14-i fogyaszthatósági idővel rendelkező termékeket érinti. A puding gyártója a Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG.

Ne edd meg, ha ilyet vásároltál a Lidlben

A Lidl az NKFH-val együttműködve kivonta az érintett tételt a forgalomból, és megkezdte a fogyasztóktól történő visszahívását. A hatóság a visszagyűjtött termékek további sorsát is nyomon követi.

A fertőzés általában enyhe és rövid lefolyású, ugyanakkor csecsemőknél, időseknél, várandós nőknél, valamint legyengült immunrendszerű embereknél súlyosabb tünetek is jelentkezhetnek.

Az NKFH arra kéri a vásárlókat, hogy aki a 2026. szeptember 14-i fogyaszthatósági idejű Milbona High Protein csokoládéízű pudingból vásárolt, és az még a birtokában van, ne fogyassza el.

Az Origo még júniusban arról számolt be, hogy egy szalámit hívnak vissza a hatóságok a Lidl polcairól.