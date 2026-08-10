A világ egyik leggazdagabb embere vásárolhatja be magát a Liverpoolba

A The Guardian információi szerint a hónapok óta zajló tárgyalások már gyakorlatilag megállapodással zárultak, ugyanakkor a tranzakció véglegesítése akár egy hónapot is igénybe vehet. A konzorciumot Amit Bhatia vezeti, aki Lakshmi Mittal indiai milliárdos veje. Bhatia korábban a Queens Park Rangers tulajdonosi körében is szerepet vállalt.

Liverpool: Jeff Bezos is beszállhat a klubba, 1,35 milliárd fontos üzlet készül

Fotó: NurPhoto/AFP

A befektetői csoport másik ismert tagja Eduardo Saverin, a Facebook társalapítója. A konzorciumhoz Jeff Bezos, az Amazon alapítója is csatlakozik, aki a megállapodás részeként tulajdonrészt kap a klubban.

Bezos a Forbes szerint mintegy 257 milliárd dolláros, vagyis körülbelül 190 milliárd fontos vagyonnal rendelkezik, amivel a világ egyik leggazdagabb embere.

A 62 éves üzletember számára ez lesz az első jelentősebb befektetés a labdarúgásban, bár korábban amerikaifutball-csapatok megvásárlása iránt is érdeklődött.

Bezos már korábban is közel került a sportvilághoz

Az Amazon az elmúlt években egyre erősebben terjeszkedett a sportközvetítések piacán. A vállalat hat szezonon keresztül, tavaly év végéig rendelkezett az angliai Premier League 20 mérkőzésére vonatkozó élő közvetítési jogokkal. Az Amazon több európai országban a Bajnokok Ligája mérkőzéseit is közvetíti, az Egyesült Államokban pedig az NFL közvetítési jogaihoz is hozzájutott.

A mostani megállapodás azonban nem egyszerűen sportközvetítési üzletet jelentene, hanem közvetlen tulajdonrészt egy európai futballklubban. A Deloitte tanácsadóként vesz részt a tranzakcióban.

A Liverpoolt működtető Fenway Sports Group 2010-ben vásárolta meg az angol klubot. Az amerikai tulajdonos irányítása alatt a csapat két alkalommal is megnyerte a Premier League-et, valamint a Bajnokok Ligája-trófeát is elhódította.

Az FSG 2023-ban már értékesített egy kisebb, háromszázalékos tulajdonrészt az amerikai Dynasty Equity magántőkealapnak. A mostani tranzakció ehhez képest nagyságrendekkel nagyobb befektetést jelentene.

A Liverpoolnál közben jelentős változások zajlanak. Andoni Iraola váltotta Arne Slotot a vezetőedzői poszton, míg Mohamed Szalah távozott a klubtól, majd a Trabzonsporhoz igazolt. Michael Edwards pedig az FSG vezérigazgatói tisztségéből távozott.