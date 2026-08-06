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magyar közlöny

Magyar Péter felmentette Nagy Mártont

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Kármán András vette át a helyét az IMF-nél.
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magyar közlönynagy mártonMagyar Péter

Hivatalosan mindeddig Nagy Márton volt a Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tagok egyike a Nemzetközi Valutaalapnál (IMF). Mindez most derült ki a Magyar Közlönyből. 

20260305 Budapest A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Gazdasági évnyitója. fotó: Ladóczki Balázs (LB) MW Képen: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter
Fotó: Ladóczki Balázs

Jóval a Tisza-kormány megalakulása után jelent meg a hivatalos határozat a volt miniszter felmentéséről, illetve arról, hogy ezzel egyidejűleg az IMF-nél augusztus 6-tól Kármán András lett a Magyarországot képviselő helyettes kormányzó. Erről Orbán Anita külügyminiszternek kell a Nemzetközi Valutaalapot tájékoztatnia. A Magyar Péter miniszterelnök által jegyzett határozat csütörtökön lépett hatályba.

A kormány döntése formalitás, az IMF-ben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke képviseli Magyarországot, helyettese a mindenkori költségvetésért felelős kormánytag.

Nagy Márton akkor lett kormányzó helyettes, amikor Varga Mihályt felmentették, mert Matolcsy György helyett ő lett az MNB elnöke. Az Orbán-kormány őket tavaly márciusban nevezte ki. Varga Mihály azóta a Magyarországot képviselő kormányzó. Nagy Márton felmentése azért formalitás, mert kinevezése sem a személyének, hanem miniszteri megbízatásának szólt.

 

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