Már házhoz is lehet rendelni Magyarország Tortáját

Augusztus 22-től a Kifli.hu kínálatában is elérhető lesz az idei Magyarország Tortája. A Bíborfehér nevű édességet háromszeletes kiszerelésben lehet majd házhoz rendelni - olvasható a vállalat közleményében.

Magyarország tortája 2026: Bíborfehér - Fotó: Magyar Cukrász Ipartestület/Mindmegette.hu

Az idei Magyarország Tortája versenyt a Bíborfehér nyerte, amelyet a gyulai Kézműves Cukrászda cukrászmesterei, Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland készítettek. Ahogy az Origo is beszámolt róla, a desszertben az erdei bogyós gyümölcsök és a feketeribizli-bor mellett pirított mandula, tejfölös mousse, rögös túró, csokoládé, vanília és citrom is megjelenik.

Mikortól rendelhető Magyarország tortája?

Az online áruház számára a Bíborfehért a Kemenes Cukrász Manufaktúra készíti az eredeti, díjnyertes recept alapján.

A torta augusztus 22-től, háromszeletes csomagban kerül be a Kifli.hu kínálatába.

A Magyarország Tortája versenyt idén huszadik alkalommal rendezték meg az augusztus 20-i államalapítás ünnepéhez kapcsolódóan. A szakmai zsűri 36 nevezett tortából választotta ki a hat döntőst. A pályázóknak ebben az évben kötelező alapanyagként rögös túrót és/vagy tejfölt kellett használniuk.

Hol lehet megkóstolni a tortát?

Az Origo korábban arról is írt, hogy Magyarország Tortája augusztus 20-a környékétől több cukrászdában is elérhető lesz, a közönség pedig elsőként a Magyar Ízek Utcáján kóstolhatja meg az idei győztest.