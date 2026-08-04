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villamosenergia

Reagált a Mészáros Csoport: téves volt Magyar Péter állítása

17 perce
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Közleményben reagált a Mészáros Csoport Magyar Péter nyilatkozatára. Állításuk szerint a KALL Ingredients Kft. határidőben válaszolt a MAVIR megkeresésére.
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villamosenergiakall ingredients kft.mészáros csoportMagyar Péter

A Mészáros Csoport szerint nem felel meg a valóságnak Magyar Péter miniszterelnök kijelentése, miszerint a KALL Ingredients Kft. nem reagált a villamosenergia-rendszer stabilitását célzó felhívásra. A cég közlése alapján a MAVIR megkeresésére még hétfőn hivatalos választ küldtek, amelyben önkéntes energiafogyasztás-csökkentést vállaltak.

Mészáros Csoport
Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa
Fotó: Koncz Márton / MW

Cáfolják a miniszterelnököt

A Mészáros Csoport közleménye szerint a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. augusztus 3-án kereste meg a KALL Ingredients Kft.-t, amely állításuk szerint rövid időn belül megküldte hivatalos válaszát. 

A vállalat azt közölte, hogy a kritikus időszakban az óránként lekötött kapacitásához képest közel 10 százalékkal alacsonyabb villamosenergia-felhasználással működik majd.

A közlemény szerint a válaszlevél feltehetően nem jutott el Magyar Péter miniszterelnökhöz, ugyanakkor 

a vállalásról az illetékes minisztériumnak már tudnia kellett.

Energiacsökkentést vállaltak

A Mészáros Csoport közölte, hogy nemcsak a KALL Ingredients Kft.-nél, hanem valamennyi vállalatánál energiafogyasztás-csökkentő intézkedéseket vezettek be. Emlékeztettek arra, hogy az Opus Titász Zrt. és a Hunguest Hotels Zrt. is külön sajtóközleményben számolt be a vállalásairól.

A cégcsoport hangsúlyozta: 

bár nem minden intézkedésükről kommunikálnak nyilvánosan, a háttérben folyamatos munka zajlik az energiafelhasználás mérséklése érdekében. 

Közlésük szerint hosszú távon is elkötelezettek az energiahatékonyság növelése, a fenntartható működés és Magyarország energiaellátásának stabilitását szolgáló intézkedések támogatása mellett.

 

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