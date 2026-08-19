Elindult a történelmi per a Meta ellen, százmilliárdokat bukhat Zuckerberg

2026. augusztus 18-án, kedden megkezdődött a Meta-per a kaliforniai Oakland szövetségi bíróságán. A felperes államok azt akarják bizonyítani, hogy a vállalat tudatosan olyan funkciókat épített az Instagramba és a Facebookba, amelyek minél hosszabb használatra ösztönzik a gyerekeket és a tizenéveseket – írja a BBC.

Történelmi per indul Mark Zuckerberg vállalata, a Meta ellen. Több amerikai állam a közösségi média fiatalokra gyakorolt káros hatásai miatt perli a céget.

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A közösségi média káros hatásai miatt perlik a Metát

A Meta ellen indított eljárás középpontjában az áll, hogy az amerikai államok szerint a vállalat tudatosan olyan funkciókat épített az Instagramba és a Facebookba, amelyek minél hosszabb használatra ösztönzik a gyerekeket és a tizenéveseket. A 2023-ban indított szélesebb keresethez 29 állam csatlakozott, miközben a mostani oaklandi tárgyalásban Kalifornia, Colorado, Kentucky és New Jersey lép fel közvetlenül a cég ellen.

A felperesek többek között a végtelen görgetést, a lájkszámokat, az automatikusan induló videókat és az ajánlóalgoritmusokat kifogásolják. Utóbbiak azok a rendszerek, amelyek a felhasználó korábbi viselkedése alapján eldöntik, milyen tartalmak jelenjenek meg előtte.

Az államok szerint ezek a megoldások arra késztethetik a fiatalokat, hogy minél tovább maradjanak a platformokon. A Meta visszautasítja a vádakat, és azt állítja, hosszú ideje dolgozik a fiatalok biztonságának javításán.

Százmilliárdokra perlik Mark Zuckerberg cégét

A per pénzügyi tétje is rendkívüli. A Reuters szerint a Meta saját számítása alapján a különböző állami bírságok elméleti felső határa akár 1400 milliárd dollár is lehet. Ez azonban nem egy már meghatározott követelés: az állami főügyészek egy frissebb meghallgatáson körülbelül 200 milliárd dolláros nagyságrendről beszéltek.

Ha a vállalat elveszíti az ügyet, nemcsak jelentős pénzbüntetésre számíthat. A felperesek azt is szeretnék elérni, hogy a Meta változtasson az Instagram és a Facebook fiataloknak szánt működésén:

korlátoznák vagy megszüntetnék például a lájkszámokat, a végtelen görgetést, az automatikus videólejátszást és bizonyos értesítéseket, valamint szigorúbb szülői ellenőrzést vezetnének be.

A döntés még nem született meg. Egy külön új-mexikói ügyben korábban 942 millió dolláros bírságot szabtak ki a Metára, amely fellebbezett. Az AP News szerint a mostani tárgyalást sok károsult család is fordulópontnak tekinti az online gyermekvédelemben.