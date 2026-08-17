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minimálbér

Veszélybe került az Orbán-kormány idején kialkudott minimálbér-emelés

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A munkáltatók a gazdaság vártnál gyengébb teljesítménye miatt felülvizsgálnák a 2027-re tervezett, 14 százalékos minimálbér-emelést. Ha az eredeti bérmegállapodásban szereplő összeg helyett csak egyszámjegyű növelés valósul meg, a minimálbéresek havonta több tízezer forinttal kaphatnak kevesebbet.
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Veszélybe került az Orbán-kormány idején megkötött hároméves bérmegállapodás utolsó lépcsője. A munkáltatói oldal szerint a korábban feltételezettnél jóval gyengébb gazdasági növekedés miatt a 2027-re tervezett 14 százalékos minimálbér-emelés már nem tartható, ezért egyszámjegyű növelést tartanak reálisnak – írta az Index.

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A 2026-ra tervezett 13 százalékos minimálbér-növelést az Orbán-kormány idején újratárgyalták (Forrás: kormany.hu)

A minimálbér növekedése egyszámjegyű lehet majd

A 2024 végén megkötött hároméves bérmegállapodás alapján a minimálbér 2025-ben 9, 2026-ban eredetileg 13, 2027-ben pedig 14 százalékkal emelkedett volna. Az ütemterv 2027-re bruttó 374 600 forintos minimálbért irányzott elő, a megállapodás végső célja pedig az volt, hogy a legkisebb kötelező munkabér elérje a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát.

A 2026-ra tervezett 13 százalékos növelést azonban már az Orbán-kormány idején újratárgyalták. 

A kormány, valamint a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek végül 11 százalékos emelésben állapodtak meg, így 2026. január 1-jétől a minimálbér bruttó 322 800, a garantált bérminimum pedig 373 200 forintra nőtt.

Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára szerint a hároméves megállapodás megkötésekor lényegesen magasabb gazdasági növekedéssel számoltak 2026-ra és 2027-re, mint amekkora várhatóan megvalósul. A VOSZ ezért a korábban rögzítettnél visszafogottabb minimálbér- és garantáltbérminimum-emelést tart indokoltnak.

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Nem született döntés a 2027-es minimálbér-emelés mértékéről, sőt a hivatalos bértárgyalások még el sem kezdődtek” 

– pontosította később Perlusz László. Jelenleg tehát nincs konkrét munkáltatói javaslat, csak az látszik, hogy a VOSZ egyszámjegyű emelést tartana összeegyeztethetőnek a gazdaság teljesítményével.

A szakszervezetek ezzel szemben nem mérsékelnék, hanem tovább növelnék a minimálbért. 

Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint még az eredetileg tervezett 14 százalékos emelés sem lenne elegendő ahhoz, hogy a minimálbér elérje a bruttó átlagkereset felét.

Évente több százezer forint is lehet a különbség

A 2027-es emelés lehetséges mérséklése a minimálbéres dolgozók számára kézzelfogható veszteséget jelentene az eredeti megállapodásban szereplő összeghez képest. A 2026-ban érvényes bruttó 322 800 forintos minimálbérre számítva egy 9 százalékos emelés 351 852, egy 8 százalékos 348 624, egy 7 százalékos növelés pedig 345 396 forintos havi minimálbért eredményezne.

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A 2027-es minimálbér lehetséges összegei egy számjegyű emelés esetén (Forrás: Mediaworks)

Kilencszázalékos emelés esetén a különbség éves szinten bruttó 272 976 forint lenne az eredetileg kitűzött összeghez képest. Nyolcszázalékos növelésnél ez már 311 712, hétszázalékos emelésnél pedig 350 448 forintra emelkedne.

A számok egyelőre csak lehetséges forgatókönyveket mutatnak, mivel a munkáltatói oldal konkrét százalékos javaslatot még nem tett. A végleges összegről a kormány, a munkáltatók és a munkavállalói érdekképviseletek későbbi tárgyalásain születhet megállapodás.

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