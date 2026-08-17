Veszélybe került az Orbán-kormány idején kialkudott minimálbér-emelés

Veszélybe került az Orbán-kormány idején megkötött hároméves bérmegállapodás utolsó lépcsője. A munkáltatói oldal szerint a korábban feltételezettnél jóval gyengébb gazdasági növekedés miatt a 2027-re tervezett 14 százalékos minimálbér-emelés már nem tartható, ezért egyszámjegyű növelést tartanak reálisnak – írta az Index.

A 2026-ra tervezett 13 százalékos minimálbér-növelést az Orbán-kormány idején újratárgyalták (Forrás: kormany.hu)

A minimálbér növekedése egyszámjegyű lehet majd

A 2024 végén megkötött hároméves bérmegállapodás alapján a minimálbér 2025-ben 9, 2026-ban eredetileg 13, 2027-ben pedig 14 százalékkal emelkedett volna. Az ütemterv 2027-re bruttó 374 600 forintos minimálbért irányzott elő, a megállapodás végső célja pedig az volt, hogy a legkisebb kötelező munkabér elérje a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát.

A 2026-ra tervezett 13 százalékos növelést azonban már az Orbán-kormány idején újratárgyalták.

A kormány, valamint a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek végül 11 százalékos emelésben állapodtak meg, így 2026. január 1-jétől a minimálbér bruttó 322 800, a garantált bérminimum pedig 373 200 forintra nőtt.

Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára szerint a hároméves megállapodás megkötésekor lényegesen magasabb gazdasági növekedéssel számoltak 2026-ra és 2027-re, mint amekkora várhatóan megvalósul. A VOSZ ezért a korábban rögzítettnél visszafogottabb minimálbér- és garantáltbérminimum-emelést tart indokoltnak.