Veszélyben a minimálbér-emelés, még 10 százalékos növekedésre sincs esély

A vártnál gyengébb gazdasági növekedés miatt gyakorlatilag esélytelenné vált a 2027-re tervezett 14 százalékos minimálbér-emelés, a munkáltatók szerint még a 10 százalékos növelés sem lenne tartható. A minimálbér alakulása így a Tisza-kormány döntésein is múlhat, hiszen a tervezett adócsökkentéssel a nettó bérek még mérsékeltebb bruttó emelés mellett is két számjeggyel növekedhetnének – erről beszélt Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára a 24. hu Della nevű podcastjában.

A jelenlegi gazdasági kilátások alapján még a 10 százalékos minimálbér-emelés sem lenne tartható (Forrás: Pixabay)

A Tisza-kormány adócsökkentése hozhatna két számjegyű minimálbér-emelést

A hároméves bérmegállapodás eredetileg 2027-re 14 százalékos minimálbér-emeléssel számolt. Az Orbán-kormány alatt kialkudott ütemezés szerint a minimálbér 2025-ben 9, 2026-ban 11, 2027-ben pedig 14 százalékkal emelkedett volna, a cél pedig az volt, hogy a legkisebb kötelező munkabér elérje a rendszeres bruttó átlagkereset felét.

A gazdasági környezet azonban időközben jelentősen megváltozott.

A 2026-ra eredetileg tervezett 13 százalékos emelést már korábban felülvizsgálták, így idén végül 11 százalékkal nőtt a minimálbér, amely január 1-jétől bruttó 322 800 forintra emelkedett.

Perlusz László szerint a hároméves megállapodás megkötésekor magasabb gazdasági növekedéssel számoltak, mint amekkora végül várható. A VOSZ főtitkára ezért úgy látja, hogy

a jelenlegi helyzetben nemcsak a 14, hanem még a 10 százalékos minimálbér-emelés sem realisztikus kilátás.

Fontos ugyanakkor, hogy a 2027-es béremelésről még nem született döntés, és a hivatalos bértárgyalások sem kezdődtek meg. A munkáltatói oldal egyelőre nem tett konkrét százalékos javaslatot, csupán azt jelezte, hogy a gazdasági helyzet alapján egyszámjegyű emelést tart reálisnak.

A nettó bérek szempontjából azonban más lehet a helyzet.

A Tisza-kormány egyik választási ígérete a minimálbér adójának 15 százalékról 9 százalékra csökkentése. Ha ezt Magyar Péterék valóban meglépik, akkor a bruttó 10 százalék alatti emelés mellett is elérhető lehet a két számjegyű nettó növekedés.

Ez a munkáltatók számára is fontos szempont lehet az őszi bértárgyalásokon.