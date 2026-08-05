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Montenegró

Több turista volt egy európai országban, mint helyi lakos

1 órája
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Több mint 632 ezer utas lépte át Montenegró határait a múlt hétvégén, vagyis három nap alatt többen érkeztek az országba, mint ahányan a legutóbbi népszámlálás szerint az országban élnek - közölte a rendőrség. A montenegrói turistaáradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon.
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Montenegróturistaturizmus

A hatóságok adatai szerint július 31. és augusztus 2. között 632.766 utas és 146.147 jármű belépését regisztrálták a határátkelőhelyeken. A 2023-as népszámlálás alapján Montenegrónak 623.633 lakosa van.

Sveti Stefan island in Budva in a beautiful summer day, Montenegro, Montenegró
Turisták özönlötték el Montenegrót - Illusztráció
Fotó: 123RF

A legforgalmasabb határátkelő a Szerbiával közös dobrakovói átkelő volt, ahol több mint 80 ezer utas haladt át.

Jelentős forgalmat regisztráltak az Albániával közös Sukobin-Muriqan és Bozaj határállomásokon, valamint Podgorica és Tivat repülőterén, illetve a kotori kikötőben is.

A turistaáradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon: a Karasovici-Debeli Brijeg átkelőnél 20 kilométeres volt a torlódás. A hivatalos tájékoztatás szerint tízórás volt a várakozás, de a helyszínen tartózkodók arra panaszkodnak, hogy volt, akinek 28 órát is várnia kellett az átkelésre. Sajtóbeszámolók szerint a térségben élők segítettek a hőségben várakozó utazóknak: ivóvizet osztottak, és otthonuk mosdójába is beengedték a bajba jutottakat, több esetben a mentőket is riasztották. A helyi hatóságok ivóvizes tartálykocsit vezényeltek a helyszínre.

Nem csak Montenegrót lepték el tömegek

Soha nem látott tömeg lepte el Európa több ikonikus turistacélpontját a nyári szezonban. A turistainvázió miatt Athéntól Rómán át a spanyol tengerpartokig egyre több helyen alakul ki zsúfoltság, miközben szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a kontinens egyes térségei már a kapacitásaik határán működnek.

 

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