Több turista volt egy európai országban, mint helyi lakos

A hatóságok adatai szerint július 31. és augusztus 2. között 632.766 utas és 146.147 jármű belépését regisztrálták a határátkelőhelyeken. A 2023-as népszámlálás alapján Montenegrónak 623.633 lakosa van.

Turisták özönlötték el Montenegrót - Illusztráció

Fotó: 123RF

A legforgalmasabb határátkelő a Szerbiával közös dobrakovói átkelő volt, ahol több mint 80 ezer utas haladt át.

Jelentős forgalmat regisztráltak az Albániával közös Sukobin-Muriqan és Bozaj határállomásokon, valamint Podgorica és Tivat repülőterén, illetve a kotori kikötőben is.

A turistaáradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon: a Karasovici-Debeli Brijeg átkelőnél 20 kilométeres volt a torlódás. A hivatalos tájékoztatás szerint tízórás volt a várakozás, de a helyszínen tartózkodók arra panaszkodnak, hogy volt, akinek 28 órát is várnia kellett az átkelésre. Sajtóbeszámolók szerint a térségben élők segítettek a hőségben várakozó utazóknak: ivóvizet osztottak, és otthonuk mosdójába is beengedték a bajba jutottakat, több esetben a mentőket is riasztották. A helyi hatóságok ivóvizes tartálykocsit vezényeltek a helyszínre.

Croatian PM calls for calm after 40,000 tourists reportedly get stuck in 10-hour traffic jams at border with Montenegro. pic.twitter.com/9agTCRcA8v — TVP World (@TVPWorld_com) August 4, 2026

Nem csak Montenegrót lepték el tömegek

Soha nem látott tömeg lepte el Európa több ikonikus turistacélpontját a nyári szezonban. A turistainvázió miatt Athéntól Rómán át a spanyol tengerpartokig egyre több helyen alakul ki zsúfoltság, miközben szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a kontinens egyes térségei már a kapacitásaik határán működnek.