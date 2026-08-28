Egészen furcsa dolgot mutatnak a magyar munkaerőpiaci adatok

2026 júliusában 4 millió 675 ezer 15–74 éves foglalkoztatott volt Magyarországon, 29 ezerrel több, mint júniusban – közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Ugyanebben a hónapban azonban a munkanélküliek száma is emelkedett: 8 ezerrel, 222 ezerre nőtt, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5 százalékra kúszott fel.

Júliusban nőtt a foglalkoztatás, de a munkanélküliség is emelkedett. A KSH adatai szerint nőtt a tartós álláskeresők aránya is (illusztráció) Forrás: Pexels

A havi számok tehát egyszerre mutatják a foglalkoztatottak és az állástalanok létszámának növekedését. Az egy évvel korábbi adatokkal összevetve ugyanakkor már egyértelműbb a változás: tavaly júliushoz képest 37 ezerrel kevesebben dolgoztak, miközben a munkanélküliek száma 11,3 ezerrel nőtt. A ráta 0,2 százalékponttal lett magasabb.

Kevesebben dolgoznak az elsődleges munkaerőpiacon

A májustól júliusig tartó három hónapban átlagosan 4 millió 651 ezer foglalkoztatottat számoltak, ami 29 ezerrel maradt el az egy évvel korábbi értéktől.

Az elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 459 ezren dolgoztak, 47 ezerrel kevesebben, mint egy évvel korábban. A közfoglalkoztatottak száma 68 ezer, a külföldön dolgozóké 124 ezer volt.

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája ugyanakkor nem változott éves összevetésben, 75,3 százalékon maradt. A férfiaknál 79,1, a nőknél 71,5 százalékos arányt mértek.

Egyre többen keresnek több mint egy éve munkát

A május–júliusi időszakban átlagosan 225 ezer munkanélkülit tartott nyilván a KSH, a munkanélküliségi ráta 4,6 százalék volt. Az álláskeresés átlagos időtartama 12 hónapot tett ki.

Közben jelentősen nőtt azok aránya, akik már több mint egy éve próbálnak elhelyezkedni: egy év alatt 5,5 százalékponttal, 34,7 százalékra emelkedett. A három hónapnál rövidebb ideje munkát keresők aránya 39,9 százalék volt – derül ki a KSH adataiból.