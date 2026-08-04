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áramszünet

Álhírek terjednek az áramszünetekről, fontos közleményt adott ki az MVM

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Az MVM közleményben tisztázta, hogy a közzétett tervezett áramszünetek nem a rendkívüli hőség vagy az energiaellátási helyzet miatt váltak szükségessé. A vállalat szerint ezek előre ütemezett hálózatkarbantartási és fejlesztési munkák.
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A Világgazdaság beszámolója szerint az MVM közleményben reagált azokra a sajtóhírekre, amelyek a közzétett tervezett áramszüneteket a rendkívüli hőséggel és az ország energiaellátását érintő nehézségekkel hozták összefüggésbe. A vállalat hangsúlyozta, hogy a közzétett lista nem a jelenlegi helyzet következménye, hanem az egész év során előre megtervezett hálózatkarbantartási és fejlesztési munkák része.

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Az MVM székháza Budapesten, a Szentendrei úton
Fotó: Branstetter Sándor / MTI

Eloszlatta a találgatásokat az MVM, ezt kell tudni a tervezett áramszünetekről

A társaság szerint ezek a beavatkozások a villamosenergia-hálózat biztonságos és megbízható működését szolgálják, és nem a mostani rendkívüli időjárás vagy az energiaellátási helyzet miatt váltak szükségessé. Az MVM azt is közölte, hogy a hőhullám idején felülvizsgálták a karbantartási programot, ezért minden olyan munkát elhalasztottak, amely műszaki szempontból nem sürgős. 

Csak azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek az ellátásbiztonság vagy a hálózat üzembiztonsága miatt nem tűrnek halasztást.

A VG cikke szerint az MVM kiemelte, hogy az érintett fogyasztók minden esetben előzetes értesítést kapnak a tervezett áramszünetekről. A települések, utcák és időpontok az MVM hivatalos keresőfelületein is ellenőrizhetők. A vállalat ismét hangsúlyozta, hogy a közzétett áramszüneteknek nincs közük a jelenlegi energiahelyzethez, sőt a rendkívüli hőség miatt éppen a nem sürgős karbantartások jelentős részét halasztották el.

 

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