Álhírek terjednek az áramszünetekről, fontos közleményt adott ki az MVM

A Világgazdaság beszámolója szerint az MVM közleményben reagált azokra a sajtóhírekre, amelyek a közzétett tervezett áramszüneteket a rendkívüli hőséggel és az ország energiaellátását érintő nehézségekkel hozták összefüggésbe. A vállalat hangsúlyozta, hogy a közzétett lista nem a jelenlegi helyzet következménye, hanem az egész év során előre megtervezett hálózatkarbantartási és fejlesztési munkák része.

Az MVM székháza Budapesten, a Szentendrei úton

Fotó: Branstetter Sándor / MTI

Eloszlatta a találgatásokat az MVM, ezt kell tudni a tervezett áramszünetekről

A társaság szerint ezek a beavatkozások a villamosenergia-hálózat biztonságos és megbízható működését szolgálják, és nem a mostani rendkívüli időjárás vagy az energiaellátási helyzet miatt váltak szükségessé. Az MVM azt is közölte, hogy a hőhullám idején felülvizsgálták a karbantartási programot, ezért minden olyan munkát elhalasztottak, amely műszaki szempontból nem sürgős.

Csak azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek az ellátásbiztonság vagy a hálózat üzembiztonsága miatt nem tűrnek halasztást.

A VG cikke szerint az MVM kiemelte, hogy az érintett fogyasztók minden esetben előzetes értesítést kapnak a tervezett áramszünetekről. A települések, utcák és időpontok az MVM hivatalos keresőfelületein is ellenőrizhetők. A vállalat ismét hangsúlyozta, hogy a közzétett áramszüneteknek nincs közük a jelenlegi energiahelyzethez, sőt a rendkívüli hőség miatt éppen a nem sürgős karbantartások jelentős részét halasztották el.