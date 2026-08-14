Erre mindenki figyeljen: frissíti a rendszerét az MVM szeptemberben

Az MVM szeptember 21. és 29. között átfogó informatikai rendszerátállítást végez földgáz-ügyfélkiszolgálási rendszerén. A fejlesztés ideje alatt kizárólag a földgázszolgáltatás kapcsán az ügyfelek számára átmenetileg nem lesz elérhető az online ügyfélszolgálat és a mobilalkalmazás, valamint szünetel az előre fizetős mérők feltöltése is. Az átállás érinti a versenypiaci szerződéskötést és a rövid távú kapacitásigények kezelését is.

Frissíti a földgáz-ügyfélkiszolgálási rendszerét szeptemberben az MVM / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Frissíti a földgáz-ügyfélkiszolgálási rendszerét szeptemberben az MVM

Az MVM kiemelt célja, hogy ügyfelei számára minél egyszerűbb, gyorsabb és kényelmesebb ügyintézést biztosítson. Ennek érdekében folyamatosan fejleszti ügyfélkiszolgálási háttérrendszerét, valamint online felületeit és mobilalkalmazását.

A rendszerfrissítés részeként szeptember 21. és 29. között jelentős informatikai karbantartást végez a földgázfelhasználókat kiszolgáló rendszerén. A karbantartás időtartama alatt a földgázfelhasználók számára nem lesz elérhető az MVM online ügyfélszolgálata és mobilalkalmazása, továbbá az előre fizetős mérők feltöltésére sem lesz lehetőség. Az MVM arra kéri érintett földgázfelhasználókat, hogy a tervezhető ügyeiket lehetőség szerint szeptember 21. előtt vagy szeptember 29. után intézzék, ezzel is elősegítve a gördülékeny ügyintézést.

A versenypiaci ügyfeleket most arra kérik, hogy földgázellátási szerződésüket a következő gázévre vonatkozóan legkésőbb 2026. augusztus 28-ig kössék meg, valamint a leállási időszakra vonatkozó rövid távú kapacitásigényüket legkésőbb szeptember 17-én reggel 9 óráig küldjék meg az MVM Next felé.

Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfeleknek különösen fontos, hogy még a karbantartás megkezdése előtt gondoskodjanak mérőjük feltöltéséről, így a gázszolgáltatás a karbantartás teljes időtartama alatt is folyamatosan biztosított marad.