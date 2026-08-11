Óriási hiánycikk a napfogyatkozást-néző szemüveg, de még van remény

Augusztus 12-én késő délután részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországról. A Napba ilyenkor sem szabad szabad szemmel nézni: az Amerikai Csillagászati Társaság (AAS) szerint ehhez speciális napmegfigyelő szűrő, például napfogyatkozást-néző szemüveg szükséges. A hagyományos napszemüveg nem nyújt megfelelő védelmet.

Alig lehet már kapni a napfogyatkozást-néző szemüveget, pedig veszélyes a Napba nézni

Fotó: Shutterstock

Érdemes ISO 12312-2 szabványnak megfelelő terméket választani, ám az AAS szerint önmagában a jelölés nem garancia a biztonságra. Sérült vagy karcos szemüveget pedig nem szabad használni.

Ennyibe kerülne, ha még kapható lenne a napfogyatkozást-néző szemüveg

Már nem egyszerű hozzájutni a speciális napfogyatkozás-néző szemüvegekhez Magyarországon. A Kisalföld arról ír, hogy országszerte hiány alakult ki az eszközökből, így aki az utolsó pillanatban szeretné megfigyelni a jelenséget, annak érdemes olyan értékesítési pontot keresnie, ahol még van készlet és személyesen is átvehető a termék.

A tavcso.hu oldalán például 1490 forintért kínáltak nap-néző szemüveget, ez azonban jelenleg átmenetileg nem rendelhető.

A termékleírás szerint az Egyesült Államokban készült eszköz megfelel az EN ISO 12312-2:2015 szabványnak, és a Nap fényét százezred részére csökkenti.

A tavcso.hu oldalán például 1490 forintért kínáltak napfogyatkozást-néző szemüveget, ez azonban jelenleg átmenetileg nem rendelhető.

Fotó: tavcso.hu

Ugyancsak 1490 forintért árult hasonló terméket a tavcso-mikroszkop.hu, ám ott sem elérhető már a készlet. A leírás szerint az Egyesült Államokban gyártott szemüveg kiszűri a káros ultraibolya és infravörös sugárzás 100 százalékát, valamint a látható fény 99,999 százalékát, és megfelel az ISO 12312-2 szabványnak.

A kialakult hiány miatt egyesek külföldi oldalakon próbáltak szerencsét.

Egy Facebook-kommentelő azt írta, hogy az Absolute Eclipse oldaláról augusztus 6-án éjjel rendelt, a csomagot pedig másnap reggel feladták, és augusztus 10-re ígérték a kézbesítést. Az ilyen szemüvegek ára általában 8,3 euró, azaz körülbelül 3000 forint, ám aki csak most adna le rendelést, annak szinte lehetetlen, hogy a napfogyatkozásig megérkezzen a csomag.

Rossz hírt közölt a Szegedi Csilalgvizsgáló

Sajnos nálunk sem lesz kapható napfogyatkozás-néző szemüveg - de majd jövőre! Rengeteg megkeresést kapunk a speciális szűrővel ellátott szemüvegekkel kapcsolatban (elnézést, ha nem tudtunk mindre válaszolni), amelyekkel az augusztus 12-i részleges fogyatkozást lehet biztonsággal megtekinteni. Nagyon úgy tűnik, hogy az általunk megrendelt csomag a vámon tölti a szerdai napot, így nem tudjuk árusítani a terméket. A szemüvegek ráadásul az egész országban elfogytak, így jó alternatívát sem tudunk kínálni.

Gyanús oldalakra is bukkanhatunk

Az utolsó pillanatban néhány olyan weboldal hirdetése is megjelenik a Google-ben, amelyek azonnali kiszállítást ígérnek a napfogyatkozás-néző szemüvegekre.

Pár ilyen oldalra kattintva azonban a vásárlót FortiGuard behatolásmegelőzési figyelmeztetés fogadta, amely szerint a weboldal hozzáférését blokkolták, mert az sérti az internethasználati szabályzatot.

Ez önmagában nem bizonyítja, hogy az adott oldal csaló, de mindenképpen okot ad az óvatosságra. Különösen akkor érdemes körültekintőnek lenni, ha egy ismeretlen webáruház az utolsó pillanatban kínál garantált kiszállítást, miközben a megbízhatóbb helyeken már hiánycikk a termék.