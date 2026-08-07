NAV-ellenőrzés a Balatonnál: minden ötödik vállalkozásnál találtak hibát

A NAV félidős mérleget készített az idei balatoni nyári ellenőrzéssorozatról. Július 1. és augusztus 3. között a revizorok 1480 ellenőrzést végeztek Somogy, Veszprém és Zala vármegye legforgalmasabb turisztikai területein. A vizsgálatok 316 esetben tártak fel szabálytalanságot, vagyis az ellenőrzések több mint 21 százalékánál találtak problémát. Ez minimális emelkedést jelent a tavalyi arányhoz képest.

Nem minden balatoni vállalkozás örülhet a NAV ellenőrzéseinek.

Fotó: NAV

Már több mint 300 szabálytalanságot talált a NAV a Balatonnál

A revizorok nemcsak éttermeket, büféket és üzleteket ellenőriztek, hanem különböző turisztikai szolgáltatásokat is igénybe vettek. Többek között SUP- és quadbérlést, valamint taxiszolgáltatásokat is vizsgáltak.

A legtöbb ellenőrzés a nyugtaadásra irányult, de a NAV munkatársai azt is vizsgálták, hogy szabályosan jelentették-e be az alkalmazottakat, illetve megfelelően használják-e az online pénztárgépeket. A turizmusfejlesztési hozzájárulást közel 500 esetben ellenőrizték.

A feltárt szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához és a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott.

Olyan vállalkozás is akadt, amely készpénzes értékesítés mellett sem adott nyugtát, máshol pedig a pénztárgép használatával volt probléma. A foglalkoztatási ellenőrzéseknél a be nem jelentett vagy késedelmesen bejelentett munkavállalók, illetve a nyilvántartások és a tényleges munkavégzés közötti eltérések okozták a legtöbb gondot.

A NAV szerint szezonális vendéglátóhelyeken az alkalmi munkavállalók bejelentése sem mindig történt szabályosan. Egy éjszakai szórakozóhelyen például idén is bejelentés nélkül dolgoztak a biztonsági őrök.

A szabálytalankodók komoly bírságra számíthatnak. A nyugtaadás vagy az alkalmazottak bejelentésének elmulasztása akár 2 millió forintos mulasztási bírságot is maga után vonhat, emellett az üzlet ideiglenes bezárását is elrendelhetik.

Az ellenőrzések augusztusban és a nyári szezon végéig folytatódnak, így a balatoni vállalkozások továbbra is számíthatnak a NAV revizoraira.