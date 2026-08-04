Új gyalogoshíd épül az Óbudai-szigetre - mutatjuk a képeket!

Újabb mérföldkőhöz érkezett az Óbudai-szigetre tervezett gyalogoshíd megvalósítása. A beruházó közlése szerint Budapest főépítésze jóváhagyta a Speciálterv által készített híd koncepcióját, így a szükséges egyeztetések után akár heteken belül benyújthatják az engedélyezési dokumentációt.

Látványos fejlesztés indul Óbudán, új gyalogoshíd köti majd össze a szigetet a várossal.

Több mint százméteres gyalogoshíd épül Budapesten az Óbudai-szigetre

A 138 méter hosszú és 3,5 méter széles híd a Waterfront City központi teréről indulna, és a HÉV, a rakpart, valamint a Duna-ág felett átívelve biztosítana közvetlen gyalogos kapcsolatot az Óbudai-szigettel. Az akadálymentes átkelő lifttel és kerékpártoló sínekkel is készülne, este pedig közvilágítás és díszvilágítás segítené a használatát.

A beruházást a Biggeorge Property teljes egészében saját forrásból valósítaná meg. A fejlesztő szerint az új híd az Árpád híd, a K-híd és a H-híd után az Óbudai-sziget negyedik átkelője lesz, de az első, amelyet kifejezetten a gyalogosok számára terveznek.

A gyalogoshíd

A projekt ötlete már több mint hét éve, a Waterfront City fejlesztésének indulásakor felmerült. A megvalósításhoz szükséges akadályok elhárulása után a Fővárosi Közgyűlés 2025 tavaszi döntése, valamint a későbbi településrendezési szerződés is rögzítette a beruházói vállalást.

A híd a fejlesztő szerint nemcsak az új lakónegyed, hanem a környék több ezer lakója számára is könnyebb elérést biztosít majd az Óbudai-sziget parkjaihoz. A beruházás egy nagyobb rozsdaövezeti városrehabilitáció része, amelyhez további közlekedési, közterületi és zöldfelületi fejlesztések is kapcsolódnak.