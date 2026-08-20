Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Holttestet találtak az M5-ös autópályán

kőolaj

Háromheti csúcson a kőolaj ára, már 94 dollár fölött jár

19 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Reggel óta jelentősen emelkedett a kőolaj ára csütörtök délig, amikor háromheti csúcson, 94 dollár fölött jegyezték a nem enyhülő közel-keleti bizonytalanság miatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kőolajBrentolajár

Az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 94,08 dolláron állt délben.

Kereskedelmi olajtanker horgonyoz az Egyesült Arab Emírségek partjainál a Hormuzi-szorosban
Háromheti csúcson a kőolaj ára - Illusztráció
Fotó: Anadolu/AFP

Ez 2,4 dollár (2,69 százalék) emelkedést jelent a szerdai záróértékéhez viszonyítva.

Szerdán 0,66 százalékkal drágult a Brent.

Megállíthatatlanul drágul az olaj, senki nem tudja, mi lesz ennek a vége

Szerdán már a negyedik egymást követő napon emelkedett a kőolaj ára elsősorban a Közel-Keletről érkező ellentmondásos hírekre. Az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus békés rendezésére vonatkozó várakozások jelentősen gyengültek a korábbi diplomáciai erőfeszítések kudarca után. A háború előtt a világ nyersolaj- és cseppfolyósított földgázszállítmányainak közel ötöde haladt át a Hormuzi-szoroson.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!