Háromheti csúcson a kőolaj ára, már 94 dollár fölött jár

Az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 94,08 dolláron állt délben.

Háromheti csúcson a kőolaj ára - Illusztráció

Fotó: Anadolu/AFP

Ez 2,4 dollár (2,69 százalék) emelkedést jelent a szerdai záróértékéhez viszonyítva.

Szerdán 0,66 százalékkal drágult a Brent.

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Szerdán már a negyedik egymást követő napon emelkedett a kőolaj ára elsősorban a Közel-Keletről érkező ellentmondásos hírekre. Az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus békés rendezésére vonatkozó várakozások jelentősen gyengültek a korábbi diplomáciai erőfeszítések kudarca után. A háború előtt a világ nyersolaj- és cseppfolyósított földgázszállítmányainak közel ötöde haladt át a Hormuzi-szoroson.