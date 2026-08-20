Háromheti csúcson a kőolaj ára, már 94 dollár fölött jár

Reggel óta jelentősen emelkedett a kőolaj ára csütörtök délig, amikor háromheti csúcson, 94 dollár fölött jegyezték a nem enyhülő közel-keleti bizonytalanság miatt.
Az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 94,08 dolláron állt délben.
Ez 2,4 dollár (2,69 százalék) emelkedést jelent a szerdai záróértékéhez viszonyítva.
Szerdán 0,66 százalékkal drágult a Brent.
Megállíthatatlanul drágul az olaj, senki nem tudja, mi lesz ennek a vége
Szerdán már a negyedik egymást követő napon emelkedett a kőolaj ára elsősorban a Közel-Keletről érkező ellentmondásos hírekre. Az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus békés rendezésére vonatkozó várakozások jelentősen gyengültek a korábbi diplomáciai erőfeszítések kudarca után. A háború előtt a világ nyersolaj- és cseppfolyósított földgázszállítmányainak közel ötöde haladt át a Hormuzi-szoroson.
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