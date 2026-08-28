Csökken a kőolaj ára, már 90 dollár alatt van

Fél nyolckor 88,30 dolláron jegyezték az északi-tengeri Brent olajfajtát hordónként, 22 centtel (0,25 százalékkal) alacsonyabban az előző napi zárószintjéhez képest.

Hétfőtől szerdáig három napon át csökkent a kőolaj ára - Illusztráció

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Csütörtökön a Brent ára 1,86 dollárral (2,1 százalékkal) emelkedett.

Egy hete pénteken reggel 93,60 dollár körül jegyezték a Brentet.

Három napos csökkenés az olajárban

Hétfőtől szerdáig három napon át csökkent a kőolaj ára, miután híre ment, hogy Irán és Omán megállapodásra jutott egy ideiglenes útvonalról, amelyen a hajók átkelhetnek a Hormuzi-szoroson.

A nyersolaj ára azonban emelkedésbe váltott az iráni illetékeseknek arra a kijelentésére, hogy a Hormuzi-szoros csak akkor nyílik meg, ha teljesülnek az Irán által támasztott feltételek.

Irán és az Egyesült Államok egyszerre pókerezik és sakkozik

Napról napra intenzív küzdelem zajlik a két ország között, ami az egész világon érezteti hatását. Az Egyesült Államok a katonai csapások után most soha nem látott gazdasági szankciók bevezetését ígérte, Irán pedig a konfliktus kiszélesítésével fenyeget.