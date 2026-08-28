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Brent

Csökken a kőolaj ára, már 90 dollár alatt van

1 órája
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Enyhén csökkent az olaj ára péntek reggel a csütörtöki erőteljes drágulás után. A kőolaj ára 3 napon át csökkent, miután Irán és Omán megállapodásra jutott egy ideiglenes útvonalról, amelyen a hajók átkelhetnek a Hormuzi-szoroson.
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Brentkőolajolajár

Fél nyolckor 88,30 dolláron jegyezték az északi-tengeri Brent olajfajtát hordónként, 22 centtel (0,25 százalékkal) alacsonyabban az előző napi zárószintjéhez képest.

This picture shows ships sailing near the Strait of Hormuz off the eastern coast of the United Arab Emirates at Khor Fakkan on July 13, 2026. The United States is "taking over" the Strait of Hormuz and will be paid for protecting it, US President Donald Trump declared on July 13, as Washington and Tehran once again fought over the vital waterway. (Photo by AFP) / , kőolaj
Hétfőtől szerdáig három napon át csökkent a kőolaj ára - Illusztráció  
Fotó: - / AFP

Csütörtökön a Brent ára 1,86 dollárral (2,1 százalékkal) emelkedett.

Egy hete pénteken reggel 93,60 dollár körül jegyezték a Brentet.

Három napos csökkenés az olajárban

Hétfőtől szerdáig három napon át csökkent a kőolaj ára, miután híre ment, hogy Irán és Omán megállapodásra jutott egy ideiglenes útvonalról, amelyen a hajók átkelhetnek a Hormuzi-szoroson.

A nyersolaj ára azonban emelkedésbe váltott az iráni illetékeseknek arra a kijelentésére, hogy a Hormuzi-szoros csak akkor nyílik meg, ha teljesülnek az Irán által támasztott feltételek.

Irán és az Egyesült Államok egyszerre pókerezik és sakkozik

Napról napra intenzív küzdelem zajlik a két ország között, ami az egész világon érezteti hatását. Az Egyesült Államok a katonai csapások után most soha nem látott gazdasági szankciók bevezetését ígérte, Irán pedig a konfliktus kiszélesítésével fenyeget.

 

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