Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Duplán rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett Magyar Péter

Rendkívüli

Magyar Péter bejelentette: Cserhalmi György kapja a Magyar Érdemrend nagykeresztjét

olajár

Megállíthatatlanul drágul az olaj, senki nem tudja, mi lesz ennek a vége

30 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Szerdán már a negyedik egymást követő napon emelkedett a kőolaj ára elsősorban a Közel-Keletről érkező ellentmondásos hírekre. Az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus békés rendezésére vonatkozó várakozások jelentősen gyengültek a korábbi diplomáciai erőfeszítések kudarca után – írja az MTI. A háború előtt a világ nyersolaj- és cseppfolyósított földgázszállítmányainak közel ötöde haladt át a Hormuzi-szoroson.
Link másolása
Vágólapra másolva!
olajárHormuzi-szorosháború

Szerda reggel 8 órakor az északi-tengeri Brent olajfajtát 91,73 dolláron jegyezték (70 centtel) 0,78 százalékkal magasabban az előző napi záróértékéhez képest.

olajtanker
Drágulás az olajárakban az iráni háborús helyzet miatt - Illusztráció
Fotó: Unsplash

A Brent kedden 0,17 százalékos drágulással fejezte be a napot.

A világ nyersolaj-szállítmányainak közel ötöde haladt át a Hormuzi-szoroson

Donald Trump amerikai elnök az elmúlt napokban rendre arról nyilatkozott, hogy amerikai katonai erők de facto ellenőrzik a Hormuzi-szorost. Az iráni hatóságok ugyanakkor azt hangsúlyozzák, hogy a szoros továbbra is az ő ellenőrzésük alatt áll.

A Kpler nemzetközi tengerhajózási nyilvántartás automatikus hajókövető rendszerének adatai szerint kedden hat áruszállító hajó kelt át a szoroson, míg hétfőn kilenc, az elmúlt tíz napban pedig átlagosan napi 11 hajó haladt át.

Az amerikai-iráni háború előtt a világ nyersolaj- és cseppfolyósított földgázszállítmányainak közel ötöde haladt át a Hormuzi-szoroson.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!