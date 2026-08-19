Megállíthatatlanul drágul az olaj, senki nem tudja, mi lesz ennek a vége

Szerda reggel 8 órakor az északi-tengeri Brent olajfajtát 91,73 dolláron jegyezték (70 centtel) 0,78 százalékkal magasabban az előző napi záróértékéhez képest.

Drágulás az olajárakban az iráni háborús helyzet miatt - Illusztráció

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A Brent kedden 0,17 százalékos drágulással fejezte be a napot.

A világ nyersolaj-szállítmányainak közel ötöde haladt át a Hormuzi-szoroson

Donald Trump amerikai elnök az elmúlt napokban rendre arról nyilatkozott, hogy amerikai katonai erők de facto ellenőrzik a Hormuzi-szorost. Az iráni hatóságok ugyanakkor azt hangsúlyozzák, hogy a szoros továbbra is az ő ellenőrzésük alatt áll.

A Kpler nemzetközi tengerhajózási nyilvántartás automatikus hajókövető rendszerének adatai szerint kedden hat áruszállító hajó kelt át a szoroson, míg hétfőn kilenc, az elmúlt tíz napban pedig átlagosan napi 11 hajó haladt át.

Az amerikai-iráni háború előtt a világ nyersolaj- és cseppfolyósított földgázszállítmányainak közel ötöde haladt át a Hormuzi-szoroson.