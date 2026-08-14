Világszerte tombolnak a lángok – erre fizethet az utasbiztosítás

Az idei nyáron és tavaly is pusztító erdőtüzek okoztak komoly károkat a világ több pontján, Görögországtól az Egyesült Államokon és Franciaországon át egészen Horvátországig. Most Omis térségében tombolnak a lángok, ezért különösen aktuális kérdés, hogy egy ilyen helyzetben mire terjed ki az utasbiztosítás, és milyen költségeket téríthet meg a biztosító. A Pannon-Safe Biztosítási Alkusz szakértői szerint az érintett magyar turistáknak érdemes mielőbb kapcsolatba lépniük biztosítójuk 24 órás asszisztenciaszolgálatával.

Omis térségében magyar turistákat is érinthet a horvátországi tűz. Mutatjuk, mire fizethet az utasbiztosítás, és mikor lehet szükség CASCO-ra.

Omis térségében tombolnak a lángok – mi van az utasbiztosítással?

Az Omis környékén pusztító tűz miatt turistákat és helyieket is evakuáltak, a lángok pedig épületeket és járműveket is elértek.

Ha valaki égési sérülést vagy füstmérgezést szenved, az utasbiztosítás a szerződés feltételei szerint fedezheti a sürgősségi orvosi ellátást és szükség esetén a betegszállítást. A tűzkár miatt megsemmisült személyes tárgyakra a poggyászbiztosítás nyújthat fedezetet, de a térítési limitek és kizárások biztosításonként eltérhetnek.

Jóval bizonytalanabb lehet az evakuálás, az elveszett szállás, az új szállás vagy a korábbi hazautazás költségeinek megtérítése. A Pannon-Safe szerint ezekre nincs minden biztosításra érvényes szabály, ezért nagyobb kiadás előtt célszerű egyeztetni a biztosítóval.

A turisták Horvátországban gyakran saját autóval közlekednek, ezért fontos különbség van az autós asszisztencia és a CASCO között. Az asszisztencia megszervezheti például a vontatást vagy a továbbutazást, de a járműben keletkezett több millió forintos tűzkárt önmagában nem feltétlenül téríti meg.

Fizet a biztosító, ha a horvátországi erdőtűz miatt megsérül az autó?

Ha az erdőtűz megrongálja vagy megsemmisíti az autót, megfelelő CASCO-biztosítás nyújthat fedezetet. Az érintetteknek érdemes megőrizniük a számlákat, hatósági iratokat és a kárról készült fényképeket, valamint követniük a horvát hatóságok evakuálási utasításait.

A Pannon-Safe azt javasolja az Omis környékén vagy más, tűzzel érintett horvátországi területen tartózkodó magyar turistáknak, hogy minden esetben kövessék a helyi hatóságok utasításait, és evakuálás esetén ne térjenek vissza a veszélyeztetett szállásra.

Biztonságos helyre érve érdemes felvenni a kapcsolatot az utasbiztosító 24 órás asszisztenciaszolgálatával, a károkat pedig fotókkal, számlákkal és egyéb dokumentumokkal rögzíteni.

Ha az autó is megsérült, a káreseményt mielőbb be kell jelenteni a CASCO-biztosítónak is.