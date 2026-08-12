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eső

Egy ország várja az esőt: már a magyar gazdaságot fojtogatja a szárazság

3 órája
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A tartós hőség és szárazság már a mezőgazdaságot, a Duna vízállását, az energiaellátást és a gazdasági növekedést is veszélyezteti, miközben Európa gazdasága is megszenvedi a szélsőséges időjárást. Egyelőre azonban nem látszik, mikor érkezhet meg az aszályt enyhítő országos eső Magyarországra.
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Egy ország figyeli az eget, és találgatja, mikor érkezik végre az országos eső. A hetek óta tartó forróság és szárazság után a csapadék időpontja már nemcsak az időjárásról szól: a mezőgazdaság, a Duna vízállása, a szállítmányozás, az energiatermelés és rajtuk keresztül az egész magyar gazdaság teljesítménye múlhat azon, meddig marad velünk az aszály.

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Magyarországon mindenki azt találgatja, mikor érkezik végre országos eső (Fotó: Fülöp Ildikó/Veszprém Megyei Napló)

A nyári meleg a következő hetekben sem enged el bennünket, a nagy lehűlésnek egyelőre nincs jele

 – mondta az Origónak Németh Lajos meteorológus. Szerinte szeptemberben is nyári meleggel kezdhetik az iskolát a gyerekek, ráadásul az aszályt enyhítő nagyobb csapadék sem látszik.

Egyetlen nyár elviheti Európa teljes növekedését

A szélsőséges hőség gazdasági következményei már egész Európában jelentkeznek. A Politico által ismertetett Triodos Bank-elemzés szerint 

az idei forró nyár mintegy 180 milliárd eurós veszteséget okozhat az Európai Unió gazdaságának. Ez az uniós GDP hozzávetőleg egy százaléka, vagyis nagyjából akkora összeg, mint a blokk egészére várt 2026-os gazdasági növekedés.

Franciaországban a hőség akár 1,4 százalékponttal is visszavetheti a növekedést, ami a gazdaság 0,6 százalékos zsugorodásához vezethet. Hollandiában egy 0,8 százalékpontos veszteség szinte teljesen eltüntetheti az idei bővülést.

Az elemzés szerint nem feltétlenül a legforróbb országok szenvedik el a legnagyobb arányú gazdasági károkat. Spanyolországban és Olaszországban ugyan több a szélsőségesen meleg nap, ezek a gazdaságok azonban hosszabb ideje alkalmazkodnak a forró nyarakhoz. Az északabbra fekvő, kevésbé felkészült országokat ezért egy-egy hőhullám arányaiban súlyosabban érintheti.

Az eredmény nem egyszerűen az, hogy a legforróbb országok veszítik a legtöbbet”

 – állapította meg a Triodos Bank.

Az elemzés alapján a hőség több csatornán keresztül fékezi az európai gazdaságot:

  • a kieső munkaerő-termelékenység önmagában mintegy 0,6 százalékkal csökkentheti az uniós GDP-t;
  • a mezőgazdasági termelés 3–7 százalékkal eshet vissza;
  • a hűtési igény növekedése fokozza a villamosenergia-rendszerek terhelését;
  • az aszály és az alacsony folyóvízszint akadályozza a hajózást és az ipari termelést;
  • az erőművi kiesések és az importigény emelkedése megdrágíthatja az energiát;
  • a szállítási és termelési költségek növekedése tovább ronthatja az európai vállalatok versenyképességét.
Meteorológus az Origónak: a szeptembert is nyári melegben kezdhetik az iskolások

A Duna apadása az egész magyar gazdaságon végiggyűrűzhet

Magyarországon a hőség gazdasági hatásait leglátványosabban a Duna rendkívül alacsony vízállása mutatja meg. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szerint a folyó apadása egyszerre okoz veszteségeket a szállítmányozásban, az iparban, a turizmusban és az energetikában.

A Duna a magyar gazdaság egyik legfontosabb természeti infrastruktúrája: közlekedési útvonal, ipari erőforrás, ivóvízbázis és turisztikai célpont. Tartósan alacsony vízállása ezért jóval többet jelent annál, mint hogy egyes hajók nem tudnak közlekedni.

A legsúlyosabb közvetlen következmények a folyami áruszállításban jelentkezhetnek. Az uszályokat a jelenlegi helyzetben nem lehet teljesen megrakodni, így azok jellemzően csak 30–60 százalékos terheltséggel közlekedhetnek. Ugyanannyi áru elszállításához ezért több hajóra vagy több fordulóra van szükség, miközben a veszteglési idő és a biztosítási költség is emelkedhet.

Ez különösen a gabona, a műtrágya, az ércek, a szén, az üzemanyagok és az építőanyagok szállítását nehezíti. Az aratást követő időszakban a búza, a kukorica és a napraforgó jelentős részét hagyományosan a dunai kikötőkön keresztül exportálják. Ha a hajók csak részleges rakománnyal indulhatnak el, a magasabb logisztikai költségek csökkenthetik a magyar termények nyereségességét és nemzetközi versenyképességét.

A folyó állapota a turizmusra is hatással van. A szállodahajók mellett a városnéző hajók, a vízi sportok, a dunakanyari turizmus és a kapcsolódó vendéglátás bevételei is csökkenhetnek. 

A parti szűrésű kutak miatt Budapest és több Duna menti település ivóvízellátásában is meghatározó szerepe van a folyónak. 

Bár az ellátást egyelőre nem veszélyezteti a helyzet, az alacsony vízállás megnehezíti az üzemeltetést, és nagyobb terhet ró a vízbázisokra.

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A Duna apadása Magyarország energiaellátására is közvetlen hatással van, ezért különösen fontos, hogy mikor jön az országos eső (Fotó: Pozsgai Ákos/Petőfi Népe) 

Az ipari termelés is függ az országos esőtől

A Duna apadása Magyarország energiaellátására is közvetlen hatással van. 

A paksi atomerőmű termelésének csökkenése rövid távon nem jelenti a lakossági áramellátás összeomlását, a kieső villamos energiát azonban importból, illetve a drágábban működő hazai gázerőművekből kell pótolni.

A nappali hiányt a napenergia-termelés részben ellensúlyozhatja, az éjszakai fogyasztás fedezésében azonban nagyobb szerep jut az importnak. Ez azért jelent kockázatot, mert a hőség egész Közép-Európában növeli az áramigényt, így Magyarországnak akkor kell többletenergiát vásárolnia, amikor a környező országokban is magas a kereslet.

Amennyiben a rendszerirányítónak a csúcsidőszakban azonnali, úgynevezett spotpiaci áramot kell beszereznie, a megawattóránkénti árak akár a többszörösükre is emelkedhetnek. A paksi áram pótlása azért is költséges, mert az atomerőmű folyamatosan, nagy mennyiségben és alacsony változó költséggel termel villamos energiát.

Tartós fennakadás esetén az energiaintenzív vállalatok is termelésük mérséklésére kényszerülhetnek. 

A legérzékenyebben egyebek mellett a következő ágazatok reagálhatnak:

  • vegyipar;
  • fémipar;
  • építőanyag-ipar;
  • cementgyártás;
  • autóipari beszállítás.

Már néhány napos termeléscsökkentés is késedelmeket okozhat a beszállítói láncokban, elhalaszthatja a szállításokat és mérsékelheti az adott havi ipari kibocsátást. Ha a kiesést később túlórával vagy hétvégi műszakokkal pótolni lehet, a negyedéves GDP-re gyakorolt hatás korlátozott maradhat. 

Hetekig tartó energiakorlátok esetén azonban a termelés egy része végleg elveszhet, ami már az exportban, a vállalati eredményekben, az adóbevételekben és a gazdasági növekedésben is megjelenne.

 

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