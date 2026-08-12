Egy ország várja az esőt: már a magyar gazdaságot fojtogatja a szárazság

Egy ország figyeli az eget, és találgatja, mikor érkezik végre az országos eső. A hetek óta tartó forróság és szárazság után a csapadék időpontja már nemcsak az időjárásról szól: a mezőgazdaság, a Duna vízállása, a szállítmányozás, az energiatermelés és rajtuk keresztül az egész magyar gazdaság teljesítménye múlhat azon, meddig marad velünk az aszály.

Magyarországon mindenki azt találgatja, mikor érkezik végre országos eső (Fotó: Fülöp Ildikó/Veszprém Megyei Napló)

A nyári meleg a következő hetekben sem enged el bennünket, a nagy lehűlésnek egyelőre nincs jele

– mondta az Origónak Németh Lajos meteorológus. Szerinte szeptemberben is nyári meleggel kezdhetik az iskolát a gyerekek, ráadásul az aszályt enyhítő nagyobb csapadék sem látszik.

Egyetlen nyár elviheti Európa teljes növekedését

A szélsőséges hőség gazdasági következményei már egész Európában jelentkeznek. A Politico által ismertetett Triodos Bank-elemzés szerint

az idei forró nyár mintegy 180 milliárd eurós veszteséget okozhat az Európai Unió gazdaságának. Ez az uniós GDP hozzávetőleg egy százaléka, vagyis nagyjából akkora összeg, mint a blokk egészére várt 2026-os gazdasági növekedés.

Franciaországban a hőség akár 1,4 százalékponttal is visszavetheti a növekedést, ami a gazdaság 0,6 százalékos zsugorodásához vezethet. Hollandiában egy 0,8 százalékpontos veszteség szinte teljesen eltüntetheti az idei bővülést.

Az elemzés szerint nem feltétlenül a legforróbb országok szenvedik el a legnagyobb arányú gazdasági károkat. Spanyolországban és Olaszországban ugyan több a szélsőségesen meleg nap, ezek a gazdaságok azonban hosszabb ideje alkalmazkodnak a forró nyarakhoz. Az északabbra fekvő, kevésbé felkészült országokat ezért egy-egy hőhullám arányaiban súlyosabban érintheti.

Az eredmény nem egyszerűen az, hogy a legforróbb országok veszítik a legtöbbet”

– állapította meg a Triodos Bank.

Az elemzés alapján a hőség több csatornán keresztül fékezi az európai gazdaságot: