Fontos változás jön az OTP-nél, erre figyelmezteti ügyfeleit a bank

A tervek szerint augusztus 25-én 1 órától várhatóan másfél órán keresztül nem lehet majd tranzakciókat végrehajtani az OTP fizetési termináljain és online felületein. Az OTP logós bankkártyákkal ebben az időszakban fizetni és készpénzt felvenni sem lehet. A bank szerint a kiesés fejlesztési okok miatt történik.

OTP bank. Fotó: Vendel Lajos

Leáll az OTP kártyás rendszere, ezeket a szolgáltatásokat érinti

Egy másik tervezett leállás augusztus 30-án lesz. Ekkor 0 órától várhatóan 23:59-ig a Persely szolgáltatás nem lesz elérhető fejlesztési munkálatok miatt.

Az OTP a bankszünnapokról az ügyfélelvárások teljesítése, valamint a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó előírásai alapján tájékoztatja előre ügyfeleit.