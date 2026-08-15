Fontos változás jön az OTP-nél, erre figyelmezteti ügyfeleit a bank

Az OTP Bank közlése szerint augusztus 25-én hajnalban átmenetileg nem lesz elérhető az OTP kártyás fizetési rendszere.
A tervek szerint augusztus 25-én 1 órától várhatóan másfél órán keresztül nem lehet majd tranzakciókat végrehajtani az OTP fizetési termináljain és online felületein. Az OTP logós bankkártyákkal ebben az időszakban fizetni és készpénzt felvenni sem lehet. A bank szerint a kiesés fejlesztési okok miatt történik.
Leáll az OTP kártyás rendszere, ezeket a szolgáltatásokat érinti
Egy másik tervezett leállás augusztus 30-án lesz. Ekkor 0 órától várhatóan 23:59-ig a Persely szolgáltatás nem lesz elérhető fejlesztési munkálatok miatt.
Az OTP a bankszünnapokról az ügyfélelvárások teljesítése, valamint a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó előírásai alapján tájékoztatja előre ügyfeleit.
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