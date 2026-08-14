Vigyázat! Újfajta csalás terjed, az OTP nevével élnek vissza

Csalók hirdetnek az OTP nevével - hívta fel a figyelmet pénteken a bank. Közleményük szerint az elmúlt időszakban olyan online hirdetések jelentek meg a közösségi médiában, amelyek egy állítólagos „hivatalos OTP Casino” nevű alkalmazást népszerűsítenek, azonban a bank nem üzemeltet ilyen appot, csupán visszaélnek a nevével.

Az OTP Bank nevével élnek vissza a csalók. Fotó: Szabó Gábor / Origo

Az OTP Bank nevével élnek vissza a csalók

Az OTP szerint a csalók a bank logóját használják fel, sőt egyes esetekben mesterséges intelligencián alapuló deepfake technológiával készített, hírműsorra emlékeztető videókkal próbálják megtéveszteni a felhasználókat. Ez azonban még nem minden, ugyanis az OTP Bank Facebook-oldalának látszatát keltő vagy annak hitelességére utaló elemekkel igyekeznek bizalmat építeni.

A bank több dologra is felhívta ügyfelei figyelmét:

az OTP Bank nem üzemeltet „OTP Casino” nevű alkalmazást,

a hitelesnek tűnő videók és Facebook-hirdetések is gyakran lehetnek csalások,

a kék pipa, a logó vagy egy ismert márkanév önmagában nem jelent garanciát a hitelességre,

mielőtt pénzt utalnál vagy adatot adnál meg, mindig ellenőrizd a hírforrást,

illetve a mesterséges intelligencia fejlődésével a csalók egyre meggyőzőbb tartalmakat tudnak készíteni, így érdemes nyitott szemmel járni.

Hozzátették, ha egy hirdetés túl jól hangzik ahhoz, hogy igaz legyen, valószínűleg nem is az. Az bank ügyfelei további hasznos információkat a KiberPajzs felületein, illetve az OTP Bank adathalászatról szóló oldalain találhatnak.