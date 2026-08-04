A paksi erőművet is lehetne mással hűteni, mint a Duna vizével, de hatalmas ára lenne

A napokon óta Magyarországot sújtó energiakrízis miatt a Paksi Atomerőmű kapcsán több olyan kérdés is felmerült, amely megválaszolásra vár, különösen a reaktor hűtése kapcsán.

A Paksi Atomerőmű látképéből hiányoznak az óriási, homokóra alakú hűtőtornyok

Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

Ha az ember képeket nézeget Európa nukleáris erőműveiről, egy dolog egészen biztosan feltűnhet, ez pedig az óriási hűtőtornyok hiánya, amit sokan tévesen kéményként szoktak azonosítani. A Paksi Atomerőmű területén sem találhatóak meg ezek a homokóra alakú tornyok, ennek pedig megvannak a maga következményei.

Hiszen amíg a paksi erőmű a Duna vizét használja hűtésre, addig például a szlovák erőművek úgynevezett zárt körös hűtést használnak. Emiatt fordulhat az elő, hogy míg hazánk egyetlen erőműve hamarosan teljesen leállhat, Szlovákiában továbbra is zavartalan a termelés.

Ahhoz azonban, hogy megértsük a két hűtés közötti különbséget, mindenképp érdemes kicsit közelebbről is megvizsgálni, hogyan működik pontosan egy atomerőmű, hogy kontextusba tudjuk helyezni a két hűtés előnyeit és hátrányait, valamint hogy meg tudjuk válaszolni azt a kérdést, hogy lehetne-e a paksi erőművet máshogy is hűteni.

Egy reaktorban két dolog történik csak

A HBO nagy hatású Csernobil című sorozatában Valerij Legaszov már a tragédiát vizsgáló bíróság előtt állva úgy fogalmazott: egy reaktorban mindössze két dolog történik, vagy csökken a reaktivitás, vagy nő. A kezelők feladata pedig ennek a láthatatlan egyensúlynak a fenntartása. Habár ma már számos típusú és méretű nukleáris erőmű üzemel a világban, a működés alapja viszonylag keveset változott.

A nukleáris hasadóanyagot, más néven az üzemanyagot rudak formájában a reaktorba helyezik. Ez általában dúsított urán, amely instabil, emiatt amikor egy neutron eltalálja, meghasad, amely során rengeteg energiát szabadít fel, ha pedig nem felügyeli, kritikus szintet is elérhet.

A reaktor magja tehát hőt termel, amelyet átad az őt körülvevő víznek, amiből aztán gőz lesz, amely pedig meghajtja az erőmű turbináit, ezzel áramot fejlesztve. Természetesen a folyamat ennél részleteiben jóval bonyolultabb, és egy külön cikket is megérne, azonban az már ebből is kiderül, hogy a reaktor magját hűteni kell, máskülönben a nukleáris láncreakció indulhat be, és leolvadhat a reaktor, csak úgy mint Fukushimában. A reaktor hűtésére azonban több módszer is rendelkezésre áll.