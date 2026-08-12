Szakértő az Origónak: ezermilliárd forintba is kerülhet a paksi kiesés

A Paksi Atomerőmű kieső termelését részben importból, részben pedig magasabb költségű hazai, elsősorban gázerőművi termeléssel kell pótolni. Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint a pótlás költsége normál piaci körülmények között 100–200 euró/MWh körül alakulhat, ugyanakkor a hőhullámos, nagy fogyasztású esti órákban ennek többszöröse is előfordulhat.

A Paksi Atomerőmű termeléskiesése megdobhatja az áram árát (Fotó: MW archív)

A Paksi Atomerőmű kiesése miatt az egekbe szökhet az áram ára

A szakértő szerint egyetlen fix „importfelárral” nem lehet számolni, hiszen az ár függ attól, hogy mikor és milyen piaci körülmények között kell beszerezni a kieső villamos energiát. Paks egyik legnagyobb gazdasági előnye ugyanis éppen az, hogy nagy mennyiségű, folyamatosan rendelkezésre álló áramot termel viszonylag alacsony változó költség mellett.

A HUPX másnapi piacának 2025-ös átlagos zsinórára 108,51 euró/MWh volt, az egyes órákban azonban egészen –210 és +615 euró/MWh között mozogtak az árak. A mostani nyár pedig megmutatta, milyen szélsőséges helyzetek alakulhatnak ki:

június 30-án a magyar másnapi nagykereskedelmi ár napi átlaga megközelítette a 290 euró/MWh-t, egyes esti időszakokban pedig 900–1000 euró/MWh-hoz közeli árak jelentek meg.

Ebben egyszerre játszott szerepet a hőség miatt megugró fogyasztás, a paksi termelés korlátozása és a régiós kínálat szűkössége.

86 milliárd forintot jelenthet egyetlen hónap

A számok alapján már rövidebb idő alatt is jelentős összegbe kerülhet a kieső paksi termelés pótlása. Ha a teljes, mintegy 2000 megawattos paksi kapacitás harminc napon keresztül kiesik, körülbelül 1,44 terawattóra villamos energiát kell más forrásból biztosítani.

150 euró/MWh-os átlagos importár mellett ez körülbelül 216 millió eurós, vagyis a számításban alkalmazott 400 forintos euróárfolyammal számolva mintegy 86 milliárd forintos bruttó importköltséget jelent egyetlen hónap alatt.

A különböző árforgatókönyvek mellett a havi számla így nézne ki:

100 euró/MWh mellett: körülbelül 58 milliárd forint,

150 euró/MWh mellett: körülbelül 86 milliárd forint,

200 euró/MWh mellett: körülbelül 115 milliárd forint.

Ha a kiesés három hónapon át tartana, 150 euró/MWh-os átlagárral számolva már mintegy 260 milliárd forintos bruttó pótló importtal kellene számolni.