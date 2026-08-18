Nagy bejelentés érkezett: így változnak itthon az üdítős és ásványvizes palackok

Komoly és előremutató vállalásokat tettek a hazai ásványvíz- és üdítőital palackozással foglalkozó cégek a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2026-ban lezárt eljárásainak eredményeként. A vizsgált vállalkozások által meghatározott fogyasztói edukációs intézkedések, valamint társadalmi kampányok jelentős hatással lehetnek a fenntarthatósággal kapcsolatos kereskedelmi kommunikációra, a társadalmi szemléletre és a PET-palackok magyarországi újrahasznosítására is.

Változás a PET-palackokkal kapcsolatos fenntarthatóság terén / Fotó: WBU (Képünk illusztráció)

Változás a PET-palackokkal kapcsolatos fenntarthatóság terén

A műanyagból készült PET-palackok használata rendkívül nagy környezeti kihívást jelent globálisan. 2025-től a Magyarországon forgalomba kerülő PET-palackoknak is legalább 25 százalékban újrahasznosított műanyagot (rPET) kell tartalmazniuk. Az intézkedés az Európai Unió egyszer használatos műanyagokra vonatkozó irányelve alapján lépett életbe, aminek tervei szerint 2030-ra a PET-palackok újrahasznosított anyagtartalmának el kell érnie a 30 százalékot, hosszú távon pedig az 50 százalékot.

Mindezek alapján jelentősen felértékelődött a PET-palackok újrahasznosítása és az ezzel kapcsolatos környezetvédelmi és fenntarthatósági állítások, ami miatt a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2024 nyarán egyszerre három versenyfelügyeleti eljárást is indított a PET-palackokkal kapcsolatos zöld állítások miatt.

Az eljárások során a GVH Versenytanácsa egyik cég esetében sem állapított meg ugyan jogsértést, viszont több aggályt is megfogalmazott az érintett vállalkozások kereskedelmi kommunikációjával kapcsolatban. Ezek hatására a cégek jelentős vállalásokat tettek, amelyek végrehajtása nem csak a vállalkozások belső megfelelését és jogszerű kommunikációját biztosítja, de a magyar fogyasztók általános tájékozottságát is támogatja a palackozott italtermékek környezeti hatásait illetően.