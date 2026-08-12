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repülőgép

Nemzetközi úton is fog repülni Kína első saját fejlesztéső utasszállítója

2 órája
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Szerdán elindult a kínai fejlesztésű C919-es repülőgéppel üzemeltetett első nemzetközi légijárat Peking és a mongol főváros, Ulánbátor között - közölte az Air China kínai légitársaság.
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repülőgépair chinac919

Az Air China CA723-as repülőgépe helyi idő szerint 15 órakor indult a pekingi fővárosi nemzetközi repülőtérről Ulánbátor felé. A járat elindítása újabb mérföldkövet jelent a C919-es kereskedelmi üzemeltetésében, amely 2023. május 28-án kezdődött - áll a közleményben.

repülőgép
Kínai repülőgép nemzetközi vizeken. Fotó: XIE HAN / XINHUA

Kínai repülőgép: elindult az első nemzetközi útjára

A C919 Kína első, a nemzetközi légialkalmassági előírások szerint fejlesztett törzsrepülőgépe, amelynek fejlesztését a Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) végzi.

Az Air China flottájában egy tucat C919-es teljesít szolgálatot. A repülőgéptípust emellett a China Eastern Airlines és a China Southern Airlines is használja.

A COMAC adatai szerint a C919-es augusztus 10-ig 25 várost összekötő 57 útvonalon közlekedett, és több mint 7,5 millió utast szállított.

 

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