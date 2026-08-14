Fontos bejelentést tett a Revolut, ennek sokan örülni fognak

A több mint 75 millió ügyféllel rendelkező Revolut bejelentette, hogy 2027-ben Revolut Lounge néven saját reptéri várótermet (vagy várótermeket) nyit.

A Revolut saját reptéri várótermeket nyit - Illusztráció

Fotó: Photo by Beata Zawrzel / NurPhoto via AFP

Egyelőre nem tudni, hogy a bankcsoport mely városok repterein fogja megnyitni ezeket a várótermeket, de valószínűleg valamelyik nagyobb nemzetközi repteret választhatja elsőnek.

A Revb.hu oldalon a lehetséges választások között az olyan városok nagy reptereit említik, amelyek kötődnek a vállalathoz:

London: Heathrow – a brit fővárosban van a Revolut Ltd. központja,

Párizs: Charles de Gaulle – a francia főváros lett a nyugat-európai központja a Revolutnak, immáron önálló banki licencet is kapott az országban,

Róma: Fiumicino – itt jelentek meg először a Revolut kártyakiadó automatái, amiből az utazók azonnal kaphatnak egy Revolut fizikai kártyát,

Barcelona: El Prat – a katalán városban is debütáltak a Revolut saját ATM-jei, amelyek azóta több spanyol városban is helyet kaptak és más országokban is feltűntek.

A Revolut azonban egyelőre semmit nem erősített meg arról, hogy hol nyílik Revolut Lounge 2027-ben.

Jelenleg más prémium repülőtéri várókba lehet belépőt vásárolni, a cég ehhez a Dragonpass rendszerét használja. Ezekbe körülbelül 15 ezer forintos áron vehető belépő, az előfizetők számára alacsonyabb az ár, az Ultra előfizetők számára pedig ingyen van, illetve lehetőség van RevPontokkal is fizetni.

Megszólalt a Revolut, ezért zárolhatják a magyar ügyfelek számláit

Egyre több magyar ügyfél számolt be arról, hogy nem fér hozzá a pénzéhez, miután a Revolut több számlát is korlátozott. A Revolut szerint a zárolások hátterében biztonsági ellenőrzések, valamint a pénzügyi szabályok betartásához szükséges vizsgálatok állhatnak, de az ügyfelek nem minden esetben tudhatják meg a pontos okot.