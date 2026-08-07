Megszólalt a Revolut, ezért zárolhatják a magyar ügyfelek számláit

Az elmúlt hetekben több felhasználó jelezte, hogy egyik napról a másikra elvesztette hozzáférését a számlájához. Volt olyan ügyfél, aki több hete nem tudott pénzt felvenni vagy utalni, miközben az alkalmazásban csak egy általános üzenetet kapott arról, hogy rutinszerű biztonsági ellenőrzés miatt korlátozták a hozzáférését.
A probléma azért is váltott ki komoly felháborodást, mert sok magyar ügyfél már elsődleges pénzügyi szolgáltatóként használja a Revolutot. Többen arról számoltak be, hogy a számlájukon lévő pénzhez nem férnek hozzá, miközben nem kaptak egyértelmű tájékoztatást arról, hogy pontosan milyen vizsgálat zajlik.
Több magyar ügyfél is érintett lehet
A számlazárolások ügye azután került nagyobb figyelem középpontjába, hogy több magyar felhasználó jelezte tapasztalatait. Egy Gábor nevű ügyfél arról számolt be, hogy 2018 óta használja a Revolutot, és korábban kifejezetten ajánlotta másoknak is a szolgáltatást.
A férfi a teljes napi pénzügyi forgalmát a Revoluton keresztül intézte, azonban egyik napról a másikra azt tapasztalta, hogy nem tud pénzt elhelyezni a számláján, és a meglévő összeghez sem fér hozzá.
Elmondása szerint több ismerőse és családtagja is hasonló helyzetbe került. Az érintett ügyfelek egy külön közösségi csoportban osztják meg tapasztalataikat: van, aki több hete vár megoldásra, míg mások arról számoltak be, hogy hosszabb használat után megszüntették a számlájukat.
A Revolut magyarországi jelenléte az elmúlt időszakban jelentősen változott. Május 18-tól a magyar ügyfeleket a litván anyabanktól a magyarországi fióktelephez kezdték áthelyezni, amelynek következtében magyar számlaszámot kaptak, és a szolgáltató a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alá került.
A Revolut szerint szabályozói kötelezettség miatt történhet a korlátozás
A szolgáltató a Blikk megkeresésére reagálva hangsúlyozta, hogy kiemelten fontos számára a pénzügyi szabályok betartása és az ügyfelek biztonsága.
„A Revolut elkötelezett amellett, hogy a legmagasabb szinten feleljen meg a szabályozásoknak” – közölte a vállalat.
A cég szerint a számlák felülvizsgálata kötelező folyamat, amely az ügyfelek és a pénzügyi rendszer integritásának védelmét szolgálja.
„Szabályozói kötelezettségeink részeként számos okból korlátozhatjuk az ügyfeleink számláit” – tették hozzá.
A Revolut szerint amennyiben gyanús tevékenységet észlelnek, az érintett számlát ideiglenesen korlátozzák, majd részletes vizsgálatot folytatnak le. A vizsgálat lezárása után, ha szükséges, az esetet továbbítják az illetékes hatóságoknak.
A vállalat ugyanakkor jelezte, hogy bizonyos esetekben nem áll módjában részletes tájékoztatást adni a számlakorlátozás okáról.
Ennek oka, hogy egyes információk átadása veszélyeztethetné a folyamatban lévő ellenőrzéseket.
Az ügyfelek továbbra is választ várnak
A Revolut azt javasolja az érintett felhasználóknak, hogy figyeljék az alkalmazásban megjelenő üzeneteket, és szükség esetén vegyék fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
A számlájukhoz hozzáférést elvesztő ügyfelek közül azonban többen továbbra is azt kifogásolják, hogy nem kapnak megfelelő tájékoztatást arról, meddig tart az ellenőrzés, és mikor férhetnek hozzá ismét a pénzükhöz.
A szolgáltató szerint a korlátozások célja nem az ügyfelek akadályozása, hanem a biztonságos pénzügyi működés fenntartása. Az érintettek ugyanakkor azt várják, hogy a vizsgálatok mielőbb lezáruljanak, és helyreálljon a hozzáférésük a számláikhoz.