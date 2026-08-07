Megszólalt a Revolut, ezért zárolhatják a magyar ügyfelek számláit

Az elmúlt hetekben több felhasználó jelezte, hogy egyik napról a másikra elvesztette hozzáférését a számlájához. Volt olyan ügyfél, aki több hete nem tudott pénzt felvenni vagy utalni, miközben az alkalmazásban csak egy általános üzenetet kapott arról, hogy rutinszerű biztonsági ellenőrzés miatt korlátozták a hozzáférését.

Revolut: ezért zárolják a magyar ügyfelek számláit, válaszolt a szolgáltató

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A probléma azért is váltott ki komoly felháborodást, mert sok magyar ügyfél már elsődleges pénzügyi szolgáltatóként használja a Revolutot. Többen arról számoltak be, hogy a számlájukon lévő pénzhez nem férnek hozzá, miközben nem kaptak egyértelmű tájékoztatást arról, hogy pontosan milyen vizsgálat zajlik.

Több magyar ügyfél is érintett lehet

A számlazárolások ügye azután került nagyobb figyelem középpontjába, hogy több magyar felhasználó jelezte tapasztalatait. Egy Gábor nevű ügyfél arról számolt be, hogy 2018 óta használja a Revolutot, és korábban kifejezetten ajánlotta másoknak is a szolgáltatást.

A férfi a teljes napi pénzügyi forgalmát a Revoluton keresztül intézte, azonban egyik napról a másikra azt tapasztalta, hogy nem tud pénzt elhelyezni a számláján, és a meglévő összeghez sem fér hozzá.

Elmondása szerint több ismerőse és családtagja is hasonló helyzetbe került. Az érintett ügyfelek egy külön közösségi csoportban osztják meg tapasztalataikat: van, aki több hete vár megoldásra, míg mások arról számoltak be, hogy hosszabb használat után megszüntették a számlájukat.

A Revolut magyarországi jelenléte az elmúlt időszakban jelentősen változott. Május 18-tól a magyar ügyfeleket a litván anyabanktól a magyarországi fióktelephez kezdték áthelyezni, amelynek következtében magyar számlaszámot kaptak, és a szolgáltató a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alá került.

A Revolut szerint szabályozói kötelezettség miatt történhet a korlátozás

A szolgáltató a Blikk megkeresésére reagálva hangsúlyozta, hogy kiemelten fontos számára a pénzügyi szabályok betartása és az ügyfelek biztonsága.

„A Revolut elkötelezett amellett, hogy a legmagasabb szinten feleljen meg a szabályozásoknak” – közölte a vállalat.

A cég szerint a számlák felülvizsgálata kötelező folyamat, amely az ügyfelek és a pénzügyi rendszer integritásának védelmét szolgálja.