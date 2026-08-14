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Figyemzetet a Revolut: több funkcióval is akadnak gondok

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Több Revolut ügyfél is hibaüzenetekkel és lassú utalásokkal futhatott össze pénteken. A banknál több fontos funkció sem működik megfelelően.
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Pénteken több problémával is találkozhatnak a Revolut ügyfelei. A banknál több fontos funkció sem működik megfelelően.

Revolut-leállás: több szolgáltatás nem működik
Több fontos funkció sem működik megfelelően a Revolutnál. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Több fontos funkció sem működik megfelelően a Revolutnál

A Revolutnál jelenleg leginkább az átutalásokkal és a belső pénzküldésekkel lehetnek problémák. 

Emiatt az alkalmazás hibaüzeneteket dobhat fel, a tranzakciók és a jóváírások lelassulhatnak, vagy akár teljesen meg is szakadhatnak.

A felhasználói visszajelzések alapján a Rugalmas pénzpiaci alapokból való pénzkivétel és a befizetés is a megszokottnál sokkal tovább tart: az eddigi azonnali teljesülés helyett most akár 8 percet is várni kell a pénzre. Emellett a kártyarendelési folyamatban is előfordulhatnak kisebb fennakadások.

A Revb.hu szerint a Revolut csapata már tud a hibákról, és dolgozik a javításukon.

 

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