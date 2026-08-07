Eltűnik a gyógyszertárakból egy népszerű vesegyógyszer

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) határozata alapján a készítmény egy meghatározott gyártási tétele nem felelt meg a minőségi követelményeknek, ezért a hatóság elrendelte annak kivonását. A gyógyszerkivonás célja, hogy kizárólag megfelelő minőségű és biztonságosan alkalmazható készítmények maradjanak forgalomban.

Rowatinex: kivontak egy gyógyszertételt minőségi hiba miatt Fotó: Sunlight_s / Shutterstock

Mit jelent a kivonás a betegek számára?

A döntés nem azt jelenti, hogy minden Rowatinex készítményt érint az intézkedés, hanem kizárólag a határozatban meghatározott gyártási tételt. A hatóságok ilyen esetekben a gyógyszer előny-kockázat arányának vizsgálata után döntenek arról, hogy szükséges-e egy adott tétel forgalmazásának felfüggesztése vagy kivonása.

A Rowatinexet elsősorban vesekő és húgyúti kövesség esetén alkalmazzák, illetve a készítmény a húgyutak működését segítő hatású gyógyszerként ismert.

Aki otthonában ilyen készítményt tart, annak érdemes ellenőriznie a dobozon szereplő adatokat. Amennyiben a gyógyszer érintett a kivonásban, azt nem szabad tovább használni, hanem a gyógyszertárban kell érdeklődni a további teendőkről.

Mi történik minőségi hiba esetén?

A gyógyszerhatóságok akkor rendelhetnek el kivonást, ha egy készítménynél felmerül, hogy nem felel meg az engedélyezési feltételeknek, minősége nem igazolható, vagy minőségi hibára utaló körülmény merül fel. Ilyenkor a cél a betegek védelme és az esetleges kockázatok megelőzése.

Ha valaki egy gyógyszernél minőségi problémát tapasztal, a kifogásolt készítményt a vásárlást igazoló bizonylattal együtt visszaviheti a gyógyszertárba, ahol megkezdik a kivizsgáláshoz szükséges eljárást. A panasz közvetlenül a hatóságnál is jelezhető.

A hatósági intézkedés célja, hogy a betegekhez kizárólag megfelelő minőségű gyógyszerek kerüljenek, ezért a szakemberek azt kérik, hogy az érintett készítményeket ne használják fel.