Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
gyógyszer

Eltűnik a gyógyszertárakból egy népszerű vesegyógyszer

22 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hatósági döntés született a Rowatinex egyik gyártási tételével kapcsolatban: a készítményt minőségi hiba miatt kivonták a forgalomból. A Rowatinex egy, a húgyúti problémák, többek között a vesekő kezelésében alkalmazott gyógyszer, amelynek érintett tételeit a gyógyszertárakból is vissza kell vonni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyógyszerrowatinexprobléma

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) határozata alapján a készítmény egy meghatározott gyártási tétele nem felelt meg a minőségi követelményeknek, ezért a hatóság elrendelte annak kivonását. A gyógyszerkivonás célja, hogy kizárólag megfelelő minőségű és biztonságosan alkalmazható készítmények maradjanak forgalomban.

Rowatinex: kivontak egy gyógyszertételt minőségi hiba miatt
Rowatinex: kivontak egy gyógyszertételt minőségi hiba miatt Fotó: Sunlight_s / Shutterstock

Mit jelent a kivonás a betegek számára?

A döntés nem azt jelenti, hogy minden Rowatinex készítményt érint az intézkedés, hanem kizárólag a határozatban meghatározott gyártási tételt. A hatóságok ilyen esetekben a gyógyszer előny-kockázat arányának vizsgálata után döntenek arról, hogy szükséges-e egy adott tétel forgalmazásának felfüggesztése vagy kivonása.

A Rowatinexet elsősorban vesekő és húgyúti kövesség esetén alkalmazzák, illetve a készítmény a húgyutak működését segítő hatású gyógyszerként ismert.

Aki otthonában ilyen készítményt tart, annak érdemes ellenőriznie a dobozon szereplő adatokat. Amennyiben a gyógyszer érintett a kivonásban, azt nem szabad tovább használni, hanem a gyógyszertárban kell érdeklődni a további teendőkről.

Mi történik minőségi hiba esetén?

A gyógyszerhatóságok akkor rendelhetnek el kivonást, ha egy készítménynél felmerül, hogy nem felel meg az engedélyezési feltételeknek, minősége nem igazolható, vagy minőségi hibára utaló körülmény merül fel. Ilyenkor a cél a betegek védelme és az esetleges kockázatok megelőzése.

Ha valaki egy gyógyszernél minőségi problémát tapasztal, a kifogásolt készítményt a vásárlást igazoló bizonylattal együtt visszaviheti a gyógyszertárba, ahol megkezdik a kivizsgáláshoz szükséges eljárást. A panasz közvetlenül a hatóságnál is jelezhető.

A hatósági intézkedés célja, hogy a betegekhez kizárólag megfelelő minőségű gyógyszerek kerüljenek, ezért a szakemberek azt kérik, hogy az érintett készítményeket ne használják fel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!