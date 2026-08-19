Afrikai sertéspestis jelent meg egy újabb Baranya vármegyei házisertés-állományban

A Baranya vármegyei Kölkeden egy 27 sertést tartó gazdaságban erősítette meg a Nébih laboratóriuma az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét augusztus 18-án.

Újabb Baranya vármegyei házisertés-állományban jelent meg az afrikai sertéspestis - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Az elfekvő, étvágytalan állatok és az elhullás a betegség megjelenésére utalt, ezért haladéktalanul megkezdték a mintavételt.

Dr. Nemes Imre országos főállatorvos elrendelte a gazdaság lezárását, valamint a szükséges járványügyi intézkedések végrehajtását. Az állomány felszámolása jelenleg folyamatban van.

Jelentős a vírus jelenléte a vaddisznóállományban

A gazdaság ASP szempontjából korlátozás alatt álló területen található. A térségben a vaddisznóállományban a vírus jelenléte jelentős, ezért a járványvédelmi szabályok betartása különösen fontos. A Nébih felhívja a sertéstartók figyelmét, hogy állományaik védelme érdekében fokozottan ügyeljenek az előírások maradéktalan betartására.

Kiemelten fontos a gabona alaptakarmányok minimum 30, míg a szalma 90 napos külön tárolása, pihentetése.

Almozásra, illetve a sertések etetésére csak ezt követően használhatók. Az állományok védelmét szolgálja a telepek zártan tartása, a fertőtlenítési előírások maradéktalan végrehajtása és a vaddisznókkal való akár közvetett érintkezés megakadályozása is.

Szokatlan elhullás vagy megbetegedés esetén pedig haladéktalanul értesíteni kell az állatorvost.

Az ASP emberre nem veszélyes, ugyanakkor a betegség megjelenése jelentős gazdasági károkat okozhat a sertéságazat számára. Az üzletekben kapható magyar sertéshús és húskészítmények biztonságosak, azokat a hatósági állatorvosok ellenőrzik.

A témában minden további aktuális és fontos információ elérhető Nébih tematikus aloldalán.

Újra felbukkant a sertéspestis: 1850 állatnál igazolta a vírust a Nébih Somogyban

Egy mintegy 1850 hízósertést számláló somogyi gazdaságban erősítette meg az afrikai sertéspestis vírusának jelenlétét a Nébih laboratóriuma.